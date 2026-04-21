Điều gì xảy ra tiếp theo với tàu Iran bị hải quân Mỹ tấn công, chặn bắt?

Quân đội Mỹ tung video lên tàu Iran.

Mỹ đã thực hiện lời đe dọa tấn công và bắt giữ tàu vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngày 20/4, quân đội Mỹ công bố đoạn video được cho là tàu khu trục tên lửa dẫn đường của nước này nổ súng vào tàu M/V Touska có liên hệ với Iran. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ từ trực thăng xuống boong tàu.

Sự việc xảy ra sau khi chính quyền Trump cho biết họ kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ được nối lại trong tuần này tại Islamabad, Pakistan. Iran tuyên bố sẽ trả đũa việc tàu thương mại bị bắt giữ và cho biết chưa có kế hoạch tham gia đàm phán.

Theo các chuyên gia chia sẻ trên CNN, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với con tàu và thủy thủ đoàn Iran có thể phụ thuộc vào hàng hóa trên tàu.

M/V Touska là tàu gì?

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu khu trục USS Spruance của nước này nhiều lần cảnh báo tàu Touska trong suốt 6 giờ, khi tàu container đang di chuyển trên biển Ả-rập hướng về Bandar Abbas, Iran.

Theo MarineTraffic.com, cảng ghé gần nhất của Touska là Port Klang (Malaysia) vào ngày 12/4. Trước đó, tàu thường di chuyển qua lại giữa thành phố Chu Hải (Trung Quốc) và các cảng của Iran.

Tàu M/V Touska bị hải quân Mỹ tấn công.

Con tàu thuộc sở hữu của công ty Mosakhar Darya Shipping Co, có địa chỉ tại Tehran và đang bị trừng phạt, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

MarineTraffic cho biết Touska bị trừng phạt từ năm 2018, và các công ty chủ sở hữu, quản lý kỹ thuật và thương mại của tàu đều đã bị trừng phạt từ năm 2012.

Lực lượng Mỹ nào tham gia?

USS Spruance là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke – lực lượng chủ lực của hạm đội hải quân Mỹ.

Pháo 5 inch (12,7 cm) của tàu được thiết kế để tấn công tàu biển, máy bay và mục tiêu trên đất liền, theo tài liệu của Hải quân Mỹ.

Được triển khai lần đầu năm 1971, pháo Mark 45 có tầm bắn khoảng 24 km với đạn thông thường. Đây là vũ khí hoàn toàn tự động, có thể bắn 16–20 phát/phút từ ổ đạn 20 viên, sau đó được nạp lại từ dưới boong tàu.

Ngoài ra, tàu còn mang nhiều loại vũ khí khác như ngư lôi, tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất, tên lửa Standard để phòng thủ tên lửa đạn đạo và tên lửa Sea Sparrow cho phòng không tầm ngắn.

USS Spruance có lượng giãn nước khoảng 9.000 tấn, dài hơn 150 mét, với 329 thủy thủ. Tàu gia nhập hạm đội năm 2011, hoạt động với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đóng quân tại San Diego.

Lính Mỹ áp sát tàu Iran tại eo biển Hormuz.

M/V Touska bị chặn lại như thế nào?

CENTCOM cho biết tàu khu trục Mỹ bắn “nhiều phát đạn” từ pháo 5 inch vào Touska.

Trong khi đoạn video do Hải quân Mỹ cung cấp cho thấy chiến hạm bắn ba phát vào Touska sau khi cảnh báo thủy thủ đoàn rời khỏi phòng máy.

Một video quay sau khi trời tối cho thấy lính thủy đánh bộ từ tàu đổ bộ USS Tripoli đu dây từ trực thăng xuống để lên tàu.

Nhà phân tích Carl Schuster, cựu đại úy Hải quân Mỹ, cho biết có thể cần ít nhất hai phát bắn để làm hỏng động cơ diesel của Touska, và cả ba phát trong video đều có vẻ đã trúng mục tiêu.

Ông cho rằng con tàu có thể sẽ phải được kéo đi sau đó.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo CNN, Touska sẽ được đưa đến khu neo đậu để kiểm tra và định giá. Sau khi xác định được hàng hóa, con tàu có thể trở thành tài sản của chính phủ Mỹ như một “chiến lợi phẩm”, theo các chuyên gia.

“Theo luật chiến tranh trên biển, bạn có thể tịch thu một con tàu trong những trường hợp như vậy nếu nó cố vượt qua lệnh phong tỏa", Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy và cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, cho biết.

“Nếu muốn giữ tàu lâu dài, vụ việc sẽ phải được đưa ra tòa án chiến lợi phẩm", bà nói.

Lính thủy đánh bộ Mỹ lên tàu và bắt giữ con tàu M/V Touska khi nó được cho là vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Số phận thủy thủ đoàn

Tình trạng của thủy thủ đoàn phụ thuộc vào quốc tịch của họ, theo chuyên gia Parker. “Nếu là thủy thủ Ấn Độ hoặc Philippines, nhiều khả năng họ sẽ được đưa khỏi tàu và hồi hương".

Nếu là người Iran, họ có thể bị tạm giữ; hoặc nếu có thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên tàu, họ có thể bị coi là tù binh.

Nếu tàu chở vũ khí hoặc trang bị quân sự cho Iran, thủy thủ đoàn nhiều khả năng sẽ bị giam giữ. CNN cho biết đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để hỏi về quốc tịch thủy thủ và tình trạng con tàu.