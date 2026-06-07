Diễn viên Lê Giang bị 'vạ lây' giữa ồn ào MV của Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh tranh chấp giữa nghệ sĩ thị giác Lê Giang và đơn vị sản xuất MV Come My Way thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Tuy nhiên, việc hai nghệ sĩ cùng mang tên Lê Giang khiến không ít cư dân mạng nhầm lẫn.

Trong buổi livestream trên TikTok ngày 6/6, diễn viên sinh năm 1972 nói về tình huống "dở khóc dở cười" mà mình gặp phải.

Diễn viên Lê Giang lên tiếng khi bị nhầm lẫn với nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

"Trời ơi không phải tôi đâu, tôi đã nói nhiều lần rồi. Sơn Tùng mắc gì phải xin lỗi tôi. Người khác chửi chứ đâu phải tôi. Cùng tên thôi. Lê Giang này không đụng chạm đến ai đâu mọi người. Thật sự tôi không biết, mọi người cứ gọi chung là nghệ sĩ Lê Giang nên hiểu nhầm thôi. Hãy để tôi yên", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo diễn viên Lê Giang, đây cũng là lần đầu tiên cô biết có một nghệ sĩ khác hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trùng tên với mình. Dù nhiều lần giải thích trên các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả vẫn tiếp tục hiểu lầm và để lại những bình luận tiêu cực.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện đang gây xôn xao dư luận. Vì vậy, cô mong khán giả tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra những nhận xét hoặc chỉ trích nhằm tránh ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Đáng chú ý, giữa lúc bị gọi tên trong vụ việc liên quan đến Sơn Tùng M-TP, Lê Giang vẫn dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. Nữ diễn viên cho biết cô từng có cơ hội làm việc chung với giọng ca gốc Thái Bình và luôn ấn tượng bởi sự lễ phép cũng như cách cư xử của anh.

Chia sẻ của Lê Giang nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả. Không ít người cho rằng việc nhầm lẫn danh tính trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề phổ biến, đặc biệt khi các bên liên quan có cùng tên hoặc cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trước đó, ồn ào xoay quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP nổ ra ngày 2/6, khi Hanoi Grapevine đăng bài đối chiếu phân cảnh ở cuối MV với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) do nghệ sĩ Lê Giang thực hiện.

Theo phản ánh, các chi tiết trong bối cảnh MV, từ cấu trúc gợi liên tưởng đến đình làng đổ vỡ, mảng tường vôi hóa đến hệ phù điêu và bố cục không gian, có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm cô thực hiện từ năm 2017.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang khẳng định bị ê-kíp MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật, yêu cầu các bên liên quan minh bạch, chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền tác giả.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang khẳng định bị ê-kíp MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật.

Sau phản ánh của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV lên tiếng xin lỗi. Dù vậy, sáng 6/5, Lê Giang tiếp tục lên tiếng, cho rằng lời xin lỗi của ê-kíp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc và bày tỏ sự thất vọng.

“Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ.

Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu. Tôi thực sự thất vọng và cảm thấy lao động nghệ thuật của mình bị xúc phạm trước cách giải quyết sự việc từ các bên liên quan”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng cho biết cô phải đối diện với những công kích cá nhân và hành vi hạ thấp uy tín trên mạng xã hội sau khi sự việc được đưa ra công khai.