Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford

Bên cạnh đó, Zeon Zoysia còn được đánh giá cao về khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết. Giống cỏ này chịu nhiệt tốt, đồng thời có khả năng chống chịu lạnh và sương muối hiệu quả hơn nhiều loại cỏ truyền thống, trong đó có cỏ Bermuda từng được trồng tại sân Mỹ Đình. Hệ thống rễ phát triển sâu cùng thân bò giúp mặt cỏ phục hồi nhanh sau thời gian chịu tác động từ việc thi đấu hoặc tập luyện với cường độ cao.