Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận, quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình

Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ Bộ VH,TT&DL theo chỉ đạo của Chính phủ, với yêu cầu bảo đảm đúng pháp luật và không làm gián đoạn hoạt động.

Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chiều qua 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển giao Khu Liên hợp từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Bộ Quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Trung tướng Lê Văn Hướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác giúp việc để chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá toàn diện Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; tham mưu đề xuất xây dựng đề án, tiếp nhận, tổ chức hoạt động Khu Liên hợp theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành khảo sát trên hồ sơ và thực tế, từ đó tổng hợp, báo cáo, lên phương án đề xuất, tham mưu theo phần việc được phân công.

Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình sắp được chuyển giao. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, vào ngày 15/5 vừa qua, làm việc với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ quan điểm phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp thể thao này.

Việc tiếp nhận phải được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý.

Chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để phát huy tốt hơn hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác là cần thiết, song cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn, đúng thẩm quyền.

CLB Thể Công Viettel có thể chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà trong mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF)

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc xem xét phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, mọi hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch liên quan đến Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đánh giá quy mô phù hợp của khu liên hợp trong định hướng phát triển mới của Thủ đô.