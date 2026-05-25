Xuất bản ngày 25/05/2026 11:07 AM
Diện mạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau hơn 20 năm hoạt động

Sau hơn 20 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình với nhiều hạng mục đang được duy tu, cải tạo trước thời điểm chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngày 19/5, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn thiện phương án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi thống nhất đề án, hai bộ sẽ quyết định lộ trình tiếp nhận cụ thể.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nằm tại khu vực phía Tây Hà Nội, có quy mô hơn 247 ha với nhiều hạng mục như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, cung điền kinh trong nhà, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng hệ thống sân tập và công viên cây xanh.

Trong đó, sân vận động Mỹ Đình là hạng mục trung tâm của toàn khu liên hợp. Công trình nằm trên đường Lê Đức Thọ, được khởi công từ năm 2002 và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2003 để phục vụ SEA Games 22. Tổng mức đầu tư thời điểm xây dựng khoảng 53 triệu USD.

Sau hơn 20 năm hoạt động, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn là nơi tổ chức nhiều trận đấu lớn của bóng đá Việt Nam và các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Hiện mặt sân Mỹ Đình đang được thay mới bằng giống cỏ nhập khẩu nhằm phục vụ các hoạt động thi đấu trong thời gian tới. Đây là loại cỏ có độ đàn hồi tốt, hạn chế chấn thương cho cầu thủ.

Trước đó, mặt sân từng nhiều lần gây tranh cãi khi bị đánh giá chất lượng không đảm bảo, đặc biệt sau các sự kiện ca nhạc và chương trình giải trí tổ chức tại đây.

Theo quy hoạch, sân Mỹ Đình gồm một sân thi đấu chính cùng hai sân tập với tổng diện tích khoảng 17,5 ha. Khu sân tập nằm cạnh sân chính hiện vẫn được sử dụng làm nơi tập luyện của một số câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Câu lạc bộ Hà Nội sử dụng khu vực sân tập này trong nhiều năm.

Đối diện sân vận động là Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. Công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2003 để phục vụ SEA Games 22, từng là nơi diễn ra nhiều giải đấu bơi lội, nhảy cầu và các sự kiện thể thao dưới nước cấp quốc gia.

Hiện nay, khu vực bên ngoài cung thể thao dưới nước được tận dụng làm bãi đỗ xe ô tô. Bên trong công trình vẫn duy trì hoạt động bán vé phục vụ người dân đến bơi lội, đồng thời tổ chức một số giải đấu chuyên môn theo từng thời điểm.

Một hạng mục khác nằm trong khu liên hợp là Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Công trình được xây dựng giai đoạn 2008-2009 nhằm phục vụ Đại hội Thể thao trong nhà châu Á năm 2009.

Cung điền kinh trong nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 3,4 ha với tổng diện tích sàn hơn 17.700 m2. Công trình gồm ba tầng, tổng vốn đầu tư hơn 546 tỉ đồng.

Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động thi đấu, tập luyện điền kinh trong nhà và nhiều sự kiện thể thao khác tại Hà Nội.

Ngoài các hạng mục đang khai thác, bên trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình hiện vẫn còn nhiều khu đất trống nằm liền kề sân vận động. Sau nhiều năm, các khu vực này chưa được triển khai xây dựng, chủ yếu quây tôn hoặc để không.

Viên Minh
