Cận cảnh sân Mỹ Đình sắp thay cỏ mới, hết cảnh 'đá bóng trên mặt ruộng'

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ năm 2003 để phục vụ SEA Games 22. Đây là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc rực rỡ của bóng đá nước nhà, từ các trận đấu quốc tế quan trọng đến những kỳ đại hội thể thao lớn.
Sau hơn 20 năm hoạt động liên tục, công trình này đã trở thành một phần ký ức của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng vì thời gian dài khai thác, sân bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu xuống cấp. Tình trạng xuống cấp này kéo dài nhiều năm, trở thành vấn đề khiến dư luận đặc biệt quan tâm mỗi khi sân Mỹ Đình được sử dụng cho các sự kiện bóng đá quan trọng.
Đầu tháng 9/2025, sân vận động Mỹ Đình chính thức bước vào quá trình cải tạo quy mô lớn nhằm giải quyết triệt để những tồn tại. Đợt cải tạo này cũng được xem là lần nâng cấp lớn nhất kể từ SEA Games 31 vào năm 2022.
Theo kế hoạch, quá trình thi công sẽ kéo dài hơn 3 tháng. Trong thời gian này, sân tạm dừng mọi hoạt động thi đấu, văn hoá, giải trí để phục vụ công tác thi công.
Dự án cải tạo toàn diện sân Mỹ Đình có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng tập trung xử lý cốt nền - phần quan trọng nhất quyết định chất lượng mặt sân. Toàn bộ lớp đất cũ được đào bóc và làm mới hoàn toàn, đảm bảo khả năng thoát nước, độ phẳng và độ đàn hồi theo tiêu chuẩn kỹ thuật của các sân vận động hiện đại. Công đoạn này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Giai đoạn 2 có kinh phí 2 tỷ đồng dành riêng cho việc trồng thảm cỏ chất lượng cao. Loại cỏ được lựa chọn là Zeon Zoysia - giống cỏ đang được sử dụng tại nhiều sân vận động hàng đầu thế giới như Old Trafford (Manchester United) hay Anfield (Liverpool).
Nếu đúng tiến độ, đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình sẽ chính thức được phủ xanh bằng loại cỏ mới này, hứa hẹn mang lại diện mạo hoàn toàn khác cho mặt sân quốc gia.
Không chỉ mặt sân, nhiều hạng mục khác bên trong sân vận động cũng đang được sơn sửa và thay thế nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan và trải nghiệm tốt hơn cho khán giả trong tương lai.
Lần gần nhất sân Mỹ Đình được nâng cấp là vào cuối năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng lần đó chủ yếu tập trung vào các hạng mục nhỏ lẻ, không can thiệp sâu vào cốt nền mặt sân.
Việc cải tạo toàn diện lần này vì thế mang theo nhiều kỳ vọng lớn. Không chỉ giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp kéo dài, dự án còn được xem là bước đi quan trọng để đưa sân Mỹ Đình trở lại đúng vị thế của sân vận động quốc gia, nơi đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế, các giải thể thao lớn và những sự kiện mang tầm khu vực.
Bình luận