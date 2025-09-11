Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới sau 3 tháng

(VTC News) -

"Chúng tôi nỗ lực hoàn thành dự án nâng cấp trong vòng 3 tháng tới, bao gồm cả việc nuôi trồng cỏ mới, nhưng cũng còn phụ thuộc vào thời tiết. Hy vọng 3 tháng sau, sân Mỹ Đình sẽ có diện mạo mới", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng cục TDTT trả lời sáng 11/9.

Quá trình cải tạo nền sân Mỹ Đình được bắt đầu.

Những ngày qua, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bắt đầu tiến hành khâu đào xới mặt cỏ, cải tao toàn diện nền sân. Hoạt động này nằm trong kế hoạch từ lâu và được cấp kinh phí 8 tỷ đồng. Thông tin cũng được lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình công bố, nhưng nói thêm khoản đầu tư phải đấu thầu và phụ thuộc vào quy trình của Nhà nước.

Hiện tại, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang đảm bảo 20 lớp nhưng sau quá trình sửa chữa sẽ được đào sâu đến 40-50 lớp để làm mới hoàn toàn. Ngoài ra, hệ thống phun nước cũng sẽ được nâng cấp.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được tu sửa toàn diện.

Đến trưa ngày 11/9, công nhân đang đào toàn bộ lớp cỏ cũ và máy ủi tiến hành san phẳng các lớp đất. Về cơ bản, đây chỉ là những bước đầu tiên trong kế hoạch cải tạo sân. Giai đoạn quan trọng nhất nằm ở hoạt động nâng cấp chất lượng nền, trồng và nuôi cấy cỏ. Đến khi mặt sân hoàn thành, việc sử dụng và bảo dưỡng sân lại đóng vai trò quyết định.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, sân Mỹ Đình hiện nay ưu tiên xử lý vấn đề liên quan đến mặt cỏ trước. Một số hạng mục khác được tính toán sửa chữa sau do các vấn đề về kinh phí.

Năm 2024, chất lượng sân Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng và nhận phải nhiều chỉ trích. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thậm chí không tổ chức AFF Cp 2024 trên sân vận động Quốc gia mà chọn sân Việt Trì (Phú Thọ). Nhiều trận đấu của Việt Nam cũng được chọn địa điểm tại các địa phương khác.

Sau khi cho nhiều chương trình ca nhạc thuê địa điểm tổ chức, sân Mỹ Đình rơi vào tình trạng rất xấu và không đủ điều kiện tổ chức thi đấu các trận bóng đá quốc tế.