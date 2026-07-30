CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm chủ mọi công nghệ

(VTC News) -

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, tại diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2026, ngày 29/7.

Theo ông, năng lực của người Việt đã được khẳng định qua nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ trên thế giới, từ máy tính cá nhân, ATM đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (GenAI). Nhiều chuyên gia Việt cũng giữ vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn bán dẫn như Qualcomm hay Synopsys…

“Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để trở thành cường quốc công nghệ. Dù bất kỳ công nghệ nào, từ AI, bán dẫn đến vệ tinh, người Việt đều có thể làm chủ nếu có điều kiện phù hợp”, ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định.

Các diễn giả giao lưu tại tọa đàm. (Ảnh: Ngọc Duy)

CEO BKAV cũng cho biết vấn đề còn thiếu hiện nay không nằm ở con người hay công nghệ mà là môi trường phát triển. Điểm chung của các nền kinh tế thành công ở châu Á như Singapore, Hàn Quốc hay Hong Kong là được nhà nước kiến tạo phát triển, đồng thời tạo lập một thị trường tự do đúng nghĩa (liberty) để doanh nghiệp và người dân được cạnh tranh bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật.

Trong khi đó, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế hiện nay vẫn chưa hình thành được môi trường cạnh tranh đầy đủ khi doanh nghiệp nhà nước còn cạnh tranh trực tiếp với khu vực tư nhân.

Để giải quyết, ông cho rằng cần đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, qua đó mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.

“Nếu tạo dựng được một môi trường cạnh tranh bình đẳng, tôi tin rằng thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ và Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc công nghệ”, ông Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh.

Các đơn vị ký kết hợp tác thành lập Vietnam Innovation & Policy Labs. (Ảnh: Ngọc Duy)

Từ góc độ giáo dục, PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, cho rằng nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam rất thông minh, năng động và sẵn sàng theo đuổi các lĩnh vực công nghệ mới. Do đó, thách thức hiện nay không nằm ở con người, mà là cách sử dụng nguồn lực đó hiệu quả.

Sau khi Nghị quyết 57 thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai, nhiều cơ sở đào tạo đã mở các chương trình mới về thiết kế vi mạch, kỹ thuật bán dẫn. Tại Đại học Bách khoa, ngành Thiết kế vi mạch lần đầu tuyển sinh độc lập đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong năm đầu tiên và trở thành một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Theo ông, sinh viên Bách khoa sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Điều đặt ra là làm thế nào để những con người đó có cơ hội phát huy năng lực ngay tại Việt Nam.

“Điều quan trọng là tạo ra môi trường để những người làm công nghệ biến ý tưởng thành sản phẩm và được thử nghiệm ngay trong thực tế. Chắc chắn sẽ có những ý tưởng thất bại, nhưng chỉ cần một tỷ lệ nhỏ thành công cũng đủ tạo động lực phát triển cho đất nước”, ông khẳng định.

Ông cũng cho rằng Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để bứt phá. Điều còn thiếu là cơ chế, chính sách và môi trường đủ cởi mở để các thành quả khoa học, công nghệ nhanh chóng được đưa vào cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Thành phố đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, các dự án được triển khai tại TP.HCM, sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và triển khai được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng startup.

Theo ông, TP.HCM không chỉ hướng tới trở thành nơi ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới mà còn phấn đấu trở thành nơi kiến tạo công nghệ mới, nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ và hình thành những doanh nghiệp kỳ lân. Qua đó xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đây cũng là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai về thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.