Điểm danh các mẫu xe 'đổ bộ' Việt Nam trong Quý II

BYD Dolphin 2026

BYD Dolphin 2026 được dự đoán về thị trường Việt Nam vào khoảng giữa tháng 4, với loạt nâng cấp đáng chú ý về cấu hình và công nghệ.

Theo các thông tin ban đầu, xe có thể được cải thiện về phạm vi hoạt động, tinh chỉnh thiết kế ngoại thất và bổ sung thêm các trang bị công nghệ. Một thay đổi đáng quan tâm khác là nguồn gốc nhập khẩu được kỳ vọng chuyển sang Thái Lan, thay vì Trung Quốc như trước.

Mức giá dự kiến cũng được kỳ vọng trở nên dễ tiếp cận hơn, có thể xuống dưới mốc 600 triệu đồng. Nếu đúng như vậy, BYD Dolphin sẽ tiến gần hơn tới nhóm khách hàng đang phân vân giữa xe điện và các mẫu xe xăng phổ thông.

Phiên bản BYD Dolphin 2026 xuất hiện tại Việt Nam được cho là có thiết kế tương đồng với mẫu xe vừa ra mắt tại Thái Lan. Ở ngoại thất, xe có một số thay đổi so với phiên bản từng bán trong nước năm 2024.

Dễ nhận thấy nhất là thiết kế cản trước đã được tinh chỉnh. Cả cản trước và sau đều xuất hiện vị trí lắp cảm biến, cho thấy khả năng cao mẫu hatchback cỡ B này sẽ được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ lái ở phiên bản mới.

Ford Ranger Raptor máy xăng

Ford Ranger Raptor bản máy xăng 3.0 V6 đang được các đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt trong quý II. Hiện chưa rõ phiên bản này sẽ thay thế hay bán song song với bản máy dầu 2.0 tăng áp kép đang phân phối.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ. Bản V6 3.0L cho công suất 397 mã lực tại 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút, vượt trội đáng kể so với bản máy dầu (207 mã lực, 500 Nm). Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Ranger Raptor máy dầu hiện có giá 1,299 tỷ đồng.

Về cấu hình, Ranger Raptor tiếp tục định hướng là mẫu bán tải hiệu năng cao, tập trung off-road. Xe trang bị hệ thống treo Fox với công nghệ van biến thiên, có khả năng điều chỉnh giảm chấn liên tục, cùng 7 chế độ lái gồm Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts và Baja. Hệ thống ống xả cũng có thể tùy chỉnh âm thanh theo chế độ vận hành.

Nếu về Việt Nam, đây sẽ là một lựa chọn bổ sung cho mẫu bán tải hiệu suất cao hiếm hoi đang bán chính hãng trong nước.

Skoda Kodiaq và Karoq mới

Trong quý II, phiên bản nâng cấp của bộ đôi SUV Skoda Kodiaq và Skoda Karoq được đồn đoán có thể về Việt Nam. Đây vốn là hai mẫu xe nhập khẩu châu Âu, sử dụng nền tảng MQB, động cơ Turbo TSI và đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao, trong đó Kodiaq (7 chỗ) hướng tới gia đình với không gian rộng rãi, còn Karoq (5 chỗ) nhỏ gọn, linh hoạt và tối ưu chi phí hơn.

Đáng chú ý, theo nhiều dự đoán, Kodiaq mới có thể tiệm cận cấu hình tại châu Âu. Skoda Kodiaq thế hệ thứ 2 được bổ sung các tùy chọn hybrid cắm sạc (PHEV) và hybrid nhẹ (mild-hybrid). Trong đó, phiên bản Kodiaq iV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid cho công suất khoảng 204 mã lực, đi kèm khả năng vận hành thuần điện hơn 100 km theo chuẩn WLTP - một con số đáng chú ý trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Bên cạnh đó, cấu hình hybrid nhẹ xuất hiện trên động cơ 1.5 TSI công suất 150 mã lực, trong khi dải động cơ truyền thống vẫn gồm máy xăng 2.0 TSI và diesel 2.0 TDI với nhiều mức công suất khác nhau. Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, kết hợp hộp số DSG, cho thấy định hướng nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ và hiệu suất.

Ô tô điện siêu nhỏ của TMT Motors

Mẫu ô tô điện siêu nhỏ (microcar) Nano S05 của TMT Motors dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6, với giá khởi điểm từ 148 triệu đồng - thấp hơn cả một số mẫu xe tay ga cao cấp, hướng tới vai trò thay thế xe máy tại đô thị.

Nano S05 được phát triển dựa trên nền tảng Silence S04 từ châu Âu, đồng thời đã được tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam.

Với chiều dài chỉ hơn 2,2 m, mẫu xe này có kích thước nhỏ gọn nhất thị trường.

Điểm nổi bật của mẫu xe này nằm ở hệ thống pin với hai tùy chọn: pin cố định và pin tháo rời. Ở bản pin tháo rời, người dùng có thể lấy pin ra chỉ trong khoảng 15 giây để sạc trực tiếp bằng điện dân dụng 220V tại nhà hoặc văn phòng.

Về vận hành, bản pin cố định cho phạm vi di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, bản pin tháo rời có thể đi từ 75-150 km tùy cấu hình. Tốc độ tối đa khoảng 85 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.