Xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

Mức tăng cao kỷ lục cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang tiến triển mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của VinFast trên thị trường xe máy Việt Nam.

Tháng 3/2026, VinFast đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Trong đó, Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất, với hơn 52.000 xe Evo và hơn 24.000 xe Feliz đến tay khách hàng trong tháng 3. Đây cũng là những mẫu xe bán chạy bậc nhất trên thị trường xe máy (bao gồm cả xe chạy xăng) kể từ đầu năm.

VinFast sở hữu dải sản phẩm xe máy điện đa dạng, phủ khắp các phân khúc từ xe phổ thông đến cao cấp.

Về xu hướng, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Mặc dù đã nhanh chóng tăng công suất và đạt sản lượng lớn nhất từ trước tới nay, lượng xe máy điện VinFast xuất xưởng trong tháng 3 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu bức thiết của thị trường. Để khách hàng không phải chờ đợi lâu, hiện VinFast đã đẩy công suất lên mức tối đa nhằm hoàn tất các đơn hàng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam - cho biết: “Kỷ lục 135.000 đơn đặt hàng chỉ trong tháng 3 minh chứng rõ nét cho nhu cầu bức thiết của người dân đối với loại hình phương tiện di chuyển xanh, nhằm từ bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và trực tiếp đóng góp cho môi trường. VinFast sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng quá trình chuyển đổi xanh của người dân và đất nước, với những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng cùng hạ tầng trạm sạc, đổi pin rộng khắp và mạng lưới dịch vụ hậu mãi xuất sắc”.

Các chương trình “Thu xăng đổi điện” của VinFast thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Doanh số xe máy điện tăng cao không chỉ xuất phát từ diễn biến khó lường của giá xăng dầu mà còn bởi hiệu quả kinh tế và chất lượng vượt trội đã được thị trường kiểm chứng của các dòng xe máy điện VinFast.

Đặc biệt, VinFast đã liên tục ban hành các chính sách có lợi cho khách hàng nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Điển hình là Chương trình hỗ trợ khẩn cấp “Thu xăng - Đổi điện” gia hạn tới hết ngày 30/04/2026 - ưu đãi thêm 5% giá xe cho những khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe máy điện VinFast; Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” - hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng đối ứng, ưu đãi 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027, miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/06/2028...

Bên cạnh đó, để hỗ trợ sinh kế cho các tài xế công nghệ, GSM - đối tác chiến lược của VinFast cũng công bố chương trình miễn phí thuê và đổi pin không giới hạn số lần lên tới 3 năm (đến hết ngày 31/3/2029) cho các bác tài mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Diễn biến khó lường của giá xăng dầu cộng với những chính sách vì người dùng của hệ sinh thái xanh Vingroup là chất xúc tác đưa quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện lên vòng quay tốc độ mới, góp phần nâng cấp chất lượng sống và mở ra tương lai xanh, sạch hơn tại Việt Nam.