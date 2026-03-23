Lý do Škoda chọn Việt Nam là 'cửa ngõ chiến lược' tại Đông Nam Á

Việt Nam đang trở thành mắt xích chiến lược trong kế hoạch mở rộng của Škoda Auto tại Đông Nam Á, khi hãng xe châu Âu không chỉ đặt nhà máy mà còn định vị như trung tâm sản xuất cho cả khu vực.

Trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử VTC News, ông Martin Jahn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Bán hàng & Marketing toàn cầu của Škoda Auto - khẳng định Việt Nam là điểm khởi đầu trong chiến lược ASEAN của hãng từ năm 2023, với nhà máy mới khai trương vào tháng 3/2025 cùng Tập đoàn Thành Công.

"Chúng tôi thực sự mong muốn phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam là thị trường đầu tiên mà Škoda đặt chân đến", ông Jahn cho biết.

Ông Martin Jahn (phải) trao đổi cùng nhà báo Nguyễn Hiền - Báo Điện tử VTC News.

Lãnh đạo Škoda nhấn mạnh quyết định dựa trên nhiều yếu tố. Ông cho biết: "Cộng hòa Séc và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử gắn bó, điều đó giúp chúng tôi dễ dàng tạo dựng mối liên kết. Bên cạnh đó, quy mô thị trường rất phù hợp, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn".

Một yếu tố quan trọng khác là đối tác nội địa. "Chúng tôi tìm được một đối tác chiến lược tuyệt vời là Tập đoàn Thành Công để cùng phát triển", ông Jahn nhận định. "Cơ sở sản xuất tại Việt Nam được quy hoạch với công suất lớn, đóng vai trò là trung tâm sản xuất chính của Škoda cho toàn khu vực ASEAN".

Skoda Slavia nhận giải "Ô tô của năm theo phân khúc Xe gầm thấp cỡ B" tại Car Awards 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Škoda Auto ghi nhận năm 2025 tăng trưởng bứt phá trên phạm vi toàn cầu. Hãng đạt doanh thu kỷ lục 30,1 tỷ euro (+8,3%), lợi nhuận hoạt động 2,5 tỷ euro (+8,6%) và duy trì tỷ suất lợi nhuận ở mức 8,3%.

Tổng lượng xe giao tới khách hàng toàn cầu đạt 1.043.900 xe (+12,7%), lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu xe sau sáu năm.

Tại châu Âu, Škoda giữ vị trí thứ ba toàn thị trường và đứng thứ tư trong mảng xe điện, đồng thời là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong Top 10.

Mảng xe điện đóng vai trò động lực chính khi lượng xe giao tăng hơn gấp đôi, đạt 218.700 xe (+117,5%). Tỷ trọng xe điện hóa tại châu Âu đạt 25,7%, tương đương cứ bốn xe bán ra có một xe có khả năng sạc điện.

Elroq trở thành mẫu xe điện bán chạy thứ hai tại châu Âu, trong khi Enyaq tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Skoda Enyaq là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe Cộng hòa Séc. (Ảnh: Mai Linh)

Dự kiến năm 2026, Škoda tung ra hai mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới là Epiq và Peaq, qua đó nhân đôi danh mục xe điện và mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khách hàng hơn.

Ông Klaus Zellmer, CEO của Škoda Auto, chia sẻ: "Năm 2025 một lần nữa khẳng định rằng Škoda Auto có thể duy trì tăng trưởng bền vững và hiệu quả dựa trên mô hình kinh doanh vững chắc cùng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm".

Với vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi sản xuất khu vực, cùng đà tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ, Škoda đang từng bước củng cố vị thế không chỉ tại châu Âu mà còn tại các thị trường mới nổi - nơi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn tới.