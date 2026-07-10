(VTC News) -

Cụ thể, điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 4 năm gần nhất như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất.

Năm 2025, Vùng 2 là nơi có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 cho cả hai giới (Nam đạt 23,71 điểm, Nữ đạt 26,01 điểm). Điểm chuẩn của thí sinh nữ ở mọi vùng năm 2025 đều cao hơn rõ rệt so với thí sinh nam. Vùng 8 ghi nhận mức điểm chuẩn thấp nhất trong các vùng có dữ liệu năm 2025, với Nam là 18,67 điểm và Nữ là 20,64 điểm.

Năm nay, Học viện tuyển sinh 400 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 360; Nữ: 40). Cụ thể, chỉ tiêu theo phương thức 1 là 20 (Nam:18; Nữ: 02); chỉ tiêu theo phương thức 2, 3 là 380 (Nam: 342; Nữ: 38).

Học viện sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện xét các tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh); X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học); X03 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp); X04 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp).