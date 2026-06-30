DHA cho thai nhi và mẹ bầu trong 1000 ngày vàng

(VTC News) -

DHA có tác dụng gì cho thai nhi trong 1000 ngày vàng?

Theo TS Lê Văn Hiền - Đại sứ thương hiệu của Perdays tại Việt Nam, DHA (Docosahexaenoic acid) là một axit béo omega-3 chuỗi dài, chiếm tỷ lệ cao trong cấu trúc màng tế bào thần kinh và võng mạc.

“Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi thụ thai đến khi trẻ 2 tuổi, là thời điểm não bộ phát triển nhanh. DHA đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành kết nối thần kinh, hoàn thiện thị giác và hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ”, chuyên gia chia sẻ.

Cơ thể mẹ không tự tổng hợp đủ DHA theo nhu cầu thai kỳ, đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba, khi não thai nhi tăng trưởng mạnh. Vì vậy, mẹ cần bổ sung DHA đều đặn qua khẩu phần ăn hoặc sản phẩm có nguồn DHA rõ ràng.

TS Lê Văn Hiền - Đại sứ thương hiệu của Perdays tại Việt Nam.

Thiếu DHA ảnh hưởng gì đến mẹ bầu và thai nhi?

Theo tổ chức khoa học và nghiên cứu dinh dưỡng, việc không bổ sung đủ DHA trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, thị giác và khả năng học hỏi của trẻ. Thiếu DHA cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ sinh non, nhẹ cân và sức khỏe tinh thần của mẹ sau sinh.

Dữ liệu quốc tế trên Lancet eClinicalMedicine năm 2021 cho thấy tại nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, bao gồm khu vực Đông Nam Á, lượng DHA hấp thụ qua chế độ ăn ở người trưởng thành vẫn còn thấp, thường chưa đạt 200mg/ngày.

Tình trạng này dễ gặp ở nhóm ít ăn cá biển, dị ứng hải sản, ăn chay hoặc mẹ bầu nhạy cảm với mùi tanh. Vì vậy, mẹ nên chủ động bù đắp DHA bằng nguồn tinh khiết, hàm lượng rõ ràng, dễ hấp thu và đã qua kiểm định.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, mẹ nên bổ sung tối thiểu 200mg DHA mỗi ngày trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú. Tiến sĩ Hiền lưu ý, nên dự trữ DHA ít nhất 3 tháng trước khi mang thai. Tam cá nguyệt thứ ba và giai đoạn sau sinh là thời điểm cần chú ý bổ sung DHA do não bộ và thị giác của trẻ phát triển mạnh. Mẹ ăn chay, dị ứng hải sản hoặc nhạy cảm với mùi tanh có thể cân nhắc DHA từ vi tảo.

TPBVSK Perdays Pregnancy DHA — SN-2 DHA tinh khiết từ vi tảo

TPBVSK Perdays Pregnancy DHA nổi bật với SN-2 DHA tinh khiết từ vi tảo. Mỗi viên nang mềm chứa 575mg dầu vi tảo Schizochytrium, tương đương 230mg DHA, phù hợp với nhu cầu bổ sung DHA hằng ngày của phụ nữ mang thai.

Sản phẩm được sản xuất tại Úc, có mã AUST L 455311. DHA từ vi tảo ít mùi tanh, phù hợp với mẹ nhạy mùi hoặc ăn chay.

Các dạng DHA có thể khác nhau về cấu trúc. SN-2 là vị trí trung tâm trong phân tử triglyceride. Khi DHA nằm tại vị trí này, quá trình tiêu hóa có xu hướng giữ lại cấu trúc thuận lợi hơn để cơ thể hấp thu qua niêm mạc ruột.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên uống 1 viên/ngày để dự trữ DHA trước khi thai nhi cần. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu uống 1 viên/ngày. Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa uống 2 viên/ngày. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối uống 2-3 viên/ngày - giai đoạn não và thị giác phát triển mạnh nhất.

Nên dùng sản phẩm cùng bữa ăn có chất béo để hỗ trợ hấp thu. Với mẹ có thai kỳ nguy cơ cao, đang dùng thuốc hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Câu hỏi thường gặp khi uống SN-2 DHA

SN-2 DHA có khác DHA thường về hấp thu không?

Theo Tiến sĩ Lê Văn Hiền, không phải mọi dạng DHA đều giống nhau về khả năng hấp thu. SN-2 là vị trí trung tâm trong phân tử chất béo. Khi DHA nằm ở vị trí này, quá trình tiêu hóa có xu hướng giữ lại cấu trúc thuận lợi hơn để cơ thể hấp thu qua niêm mạc ruột.

DHA vi tảo có tốt và an toàn cho bà bầu không? So với DHA từ cá thế nào?

DHA vi tảo (algae oil, chiết xuất từ tảo Schizochytrium) là nguồn DHA tự nhiên, được ghi nhận an toàn cho mẹ bầu trong nhiều tài liệu khoa học và khuyến nghị dinh dưỡng. So với DHA từ cá, DHA vi tảo có ưu điểm tinh khiết hơn, không tanh, hạn chế nguy cơ tồn dư kim loại nặng (thuỷ ngân, chì) thường gặp ở cá biển, phù hợp với mẹ ăn chay, mẹ dị ứng hải sản và mẹ nhạy cảm mùi tanh.

Mẹ nên ưu tiên DHA vi tảo có hàm lượng rõ ràng, có chứng nhận TGA Úc, nhập khẩu chính ngạch và giấy phép quảng cáo do Bộ Y tế cấp.