Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo lộ trình 2 bước, tiến tới chuyển phần lớn rồi toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Long Thành.

Theo phương án ACV báo cáo, từ khi sân bay Long Thành khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026, tức từ ngày 1/12/2026 đến 27/3/2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Giai đoạn này dự kiến chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM.

Chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 19/12/2025.

Từ lịch bay mùa Hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất chuyển tiếp toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác. Nếu được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang khai thác tại Long Thành. Khi đó, Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

Theo ACV, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 3, đơn vị này đang chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành trên các phương diện tổ chức bộ máy, nhân sự, phương án vận hành và thử nghiệm khai thác.

ACV đã thành lập Chi nhánh cấp I - Cảng hàng không quốc tế Long Thành để quản lý, vận hành và khai thác sân bay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa hàng không Long Thành và Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành để vận hành các hạng mục liên quan.

Về nhân sự, ACV cho biết đã xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện và bố trí nhân sự làm quen với hệ thống thiết bị tại Long Thành. Nhiều nhân viên được đưa tới làm việc thực tế tại sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi khai thác thương mại.

ACV cũng đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport gồm Incheon International Airport Corporation và Công ty PIF, triển khai công tác quản lý, khai thác và chuyển giao vận hành sân bay.

Đến nay, ACV đã hoàn thành hai giai đoạn đầu gồm xây dựng khái niệm khai thác, quy trình cốt lõi; xây dựng chính sách thương mại, phương án kinh doanh và chiến lược tài chính. Doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn thứ ba là thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác, dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vào tháng 9, 10 và 11/2026.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành phương án phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, ACV sẽ phối hợp với các bên liên quan để triển khai đồng bộ.