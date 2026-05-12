Hai trẻ 9 tuổi tử vong trong công trường xây dựng

Tối 12/5, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Bản Nguyên (Phú Thọ) cho biết, khoảng 18h20 cùng ngày, tại công trường xây dựng khu nhà ở nông thôn mới trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong.

Khu vực hố nước trong công trường, nơi 2 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối nay, cháu P.Q.B. (11 tuổi) và em trai P.Q.A. (9 tuổi, trú tại khu 11 Cao Xá) cùng cháu C.H.A. (11 tuổi) và em trai C.B.K. (9 tuổi, trú khu 10 Cao Xá) đã vào khu vực bãi đất của công trình để vui chơi.

Trong lúc chơi, hai cháu P.Q.A. và C.B.K. không may bị rơi xuống hố nước trong công trường. Phát hiện sự việc, hai cháu P.Q.B. và C.H.A. lập tức hô hoán kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, bà Bùi Thị Hồng (58 tuổi, trú xã Phùng Nguyên) cùng hai công nhân đang làm việc tại công trình đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu, sơ cứu và thuê xe đưa hai cháu bị đuối nước đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Đến 20h30 cùng ngày, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cháu P.Q.A. và C.B.K. đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng xác minh vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Bản Nguyên và tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.