Để em trai 2 tuổi lái xe máy, thiếu niên ở Lào Cai bị lập biên bản

(VTC News) -

Chiều 28/6, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) tiếp nhận phản ánh của người dân về đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy, để một cháu bé ngồi phía trước cầm tay lái khi phương tiện đang lưu thông.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người liên quan cư trú tại xã Minh Lương nên đã chủ động trao đổi thông tin với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh Lương để phối hợp làm rõ vụ việc.

Hình ảnh bé trai 2 tuổi cầm tay lái xe máy khi đang đi trên đường ở Lào Cai. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi vi phạm là P.L.T.B. (SN 2009), trú tại thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương.

Theo cơ quan công an, P.L.T.B. đã lái xe máy có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên, để em trai sinh năm 2024 ngồi phía trước và cầm tay lái khi xe lưu thông trên địa bàn thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương.

Sau khi làm việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với P.L.T.B. về nhiều hành vi vi phạm, gồm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên; điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định; không đội mũ bảo hiểm và buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện.

Công an xã Văn Bàn cho biết, mỗi phản ánh của người dân đều là nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua vụ việc, cơ quan công an cũng khuyến cáo các bạn trẻ không vì muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội mà thực hiện những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người khác.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.