Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/7 đến 10/7

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 65 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/7 đến 10/7.
Chỉ còn 48 giờ trước khi hệ thống đóng, thí sinh phải hoàn tất đăng ký nguyện vọng đại học 2026 và xác nhận OTP để tránh mất dữ liệu.
Xem cảnh bà ngoại tập thể dục khi dự tiệc cưới tại nhà văn hóa, nơi có sẵn các máy tập cộng đồng, dân mạng đùa rằng đây là cách hay để "đi ăn cỗ mà không sợ béo".
Kiểm tra một giỏ xách bị bỏ bên đường, công nhân môi trường phát hiện bên trong là thi thể một bé gái khoảng 2 tháng tuổi.
Yếu tố lịch sử tạo ra kịch bản bất lợi cho đội tuyển Anh trước vòng bán kết World Cup 2026.
Nhiều người cho rằng càng làm sạch, da dầu sẽ càng bớt bóng nhờn; tuy nhiên việc chăm sóc sai cách có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn.
Giá tiêu hôm nay 13/7 tại thị trường trong nước duy trì ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg, thế giới không ghi nhận biến động mới.
Khám phá cách Microsoft tích hợp Android vào Windows 11, từ Phone Link đến cải thiện clipboard, tạo hệ sinh thái gắn kết hơn.
Giá bạc hôm nay 13/7/2026 tại các thương hiệu trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên cuối tuần.
Một cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai được phát hiện tử vong tại trụ sở làm việc.
Đằng sau câu thơ "Chữ tài liền với chữ tai một vần" của Nguyễn Du trong "Truyện Kiều" là triết lý sâu sắc về quy luật bù trừ và thuyết "tài mệnh tương đố".
Giá cà phê thế giới tuần qua chứng kiến biến động mạnh khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho nguy cơ El Niño có thể ảnh hưởng đến nguồn cung mặt hàng nông sản.
Với nhiều gia đình, việc tiếp cận những chính sách liên quan đến chi phí không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo thêm cơ sở để cân nhắc kế hoạch vào đại học.
Liên quan vụ án tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 19 bị can với các tội danh khác nhau để tiếp tục làm rõ sai phạm.
Ít ai biết Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm có con trai sở hữu chiều cao 1m83, ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào, vừa giành danh hiệu Á vương Du lịch Việt Nam.
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