Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/7 đến 10/7

(VTC News) -

Từ ngày 4/7 đến 10/7, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 65 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Hai em Nguyễn Bảo Minh và Nguyễn Bảo An trong bài viết “Hai anh em cùng bệnh, thay nhau lên bàn mổ, gia đình kiệt quệ sau 6 năm vay nợ”

- Anh Phạm Văn Duy trong bài viết “Trụ cột gia đình cụt cả 2 chân sau tiếng nổ trên mái nhà, vợ nghèo kiệt quệ gánh nợ”

- Chị Nguyễn Thị Bích Thục trong bài viết “Mẹ ung thư giai đoạn cuối: Em không sợ chết, chỉ sợ con 15 tuổi bơ vơ”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/7 đến 10/7 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.