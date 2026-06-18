Danh sách 23 công ty trong vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

23 công ty được xác định có liên quan tới các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ du lịch, gồm: Green Travel Việt Nam, Zo Group, Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc, Sunland Travel, New Stars, Amazing Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, Ravi, Dream Trips, Zesttrip, Golden Vacation, Crystal Bay, Starlux Travel, Việt Nam Cruise Tourism, Global Travel Tour, Viet Tour, Newland Travel, Masa Group, Times Holding, Hoàng Kim Card, Symphony và Areana Việt Nam.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ án. (Ảnh: CACC)

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp du lịch, sử dụng hợp đồng dân sự để ràng buộc khách hàng, trong khi những cam kết hấp dẫn chỉ được tư vấn bằng lời nói và không được thể hiện trong hợp đồng.

Đối tượng Hoàng Nhất Long (áo khoác đỏ), Giám đốc Công ty Sunland Travel, làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: T.D)

Thủ đoạn của các đối tượng là tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, sau đó quảng bá các gói “sở hữu kỳ nghỉ” trị giá từ 200 - 900 triệu đồng với lời hứa giảm giá sâu, dễ chuyển nhượng và mang lại lợi nhuận cao.

Những bộ hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch. (Ảnh: CACC)

Mặc dù cam kết hoàn tất giao dịch trong vòng 1-1,5 tháng, các đối tượng lại cài cắm điều khoản kéo dài thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng khó hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Cơ quan điều tra xác định có 493 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.