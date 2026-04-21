Dân mạng cảnh báo kẻ xấu dùng AI ghép ảnh chó mèo lạc để đòi tiền chuộc

Mạng xã hội Threads đang rộ lên cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào những người đang tìm kiếm thú cưng thất lạc. Kẻ xấu lợi dụng công nghệ AI để chỉnh sửa hình ảnh từ các bài đăng tìm thú cưng, biến chúng thành ảnh chó mèo đang ở trong nhà để tạo lòng tin.

Với những hình ảnh giả mạo trông vô cùng chân thực, đánh vào tâm lý đang lo lắng và rối trí của chủ nuôi, chúng liên tục giục chuyển tiền chuộc ngay lập tức. Sau khi nhận được tiền, những kẻ lừa đảo này chặn liên lạc hoặc thậm chí quay lại cười nhạo nạn nhân. Thực tế, chúng không hề giữ thú cưng mà chỉ dùng công nghệ để dàn dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân bị mắc lừa bởi chiêu trò lừa đảo bằng AI. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò này khi nóng vội lo cho thú cưng. (Ảnh chụp màn hình)

Thủ đoạn chính là tận dụng sự nôn nóng của chủ nuôi để đẩy nhanh quá trình gửi tiền chuộc, không để nạn nhân có thời gian kiểm chứng thông tin. Trong trạng thái tâm lý lo lắng và quá thương xót vật nuôi, nếu không giữ được sự tỉnh táo, người chủ rất dễ rơi vào bẫy, tiền mất mà vẫn không tìm thấy thú cưng.

Các bài đăng về thủ đoạn lừa đảo này nhận được lượng tương tác lớn. Dân mạng lưu ý người chủ cần đặc biệt cảnh giác với những tin nhắn đòi tiền chuộc gấp gáp kèm theo hình ảnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa nhằm tránh tình trạng vừa mất tiền vừa thêm đau lòng.

"Người ta lạc mất thú cưng đã như đứt từng đoạn ruột rồi, bọn này còn nhẫn tâm dùng AI để lừa đảo trên tình thương như thế nữa"; "Mọi người có tìm chó mèo thì nhớ tỉnh táo, bắt quay clip trực diện theo yêu cầu hoặc gọi video call check kỹ mới tin được"; "AI giờ làm ảnh như thật, nếu không soi kỹ từng chi tiết nhỏ là dính bẫy ngay. Thương các bé mà cũng lo cho cả chủ, đúng là tiền mất tật mang".

Công Anh bình luận: "Sợ thật sự, giờ lừa đảo tinh vi quá không lường trước được. Tốt nhất là cứ phải đến tận nơi, nhìn thấy con bằng xương bằng thịt rồi mới tiền nong gì thì tính. Đừng vì một phút rối trí mà chuyển khoản vội, bọn này nó đánh vào tâm lý xót thú cưng của mình để hối thúc đấy".

Bên cạnh đó, dân mạng cũng truyền tai nhau bí quyết để không bị kẻ xấu lợi dụng. "Đúng là vô nhân tính, lấy nỗi đau của người khác ra làm công cụ kiếm tiền. Mong các bạn chủ nuôi nếu gặp trường hợp này cứ yêu cầu chúng nó chụp ảnh kèm một tờ giấy ghi ngày giờ hiện tại hoặc gọi video trực tiếp. Nếu là ảnh AI thì chắc chắn chúng nó sẽ tìm cách thoái thác ngay", Bảo Quân viết.

Dân mạng chứng minh chỉ bằng các câu lệnh đơn giản lập tức có thể tạo ra hình ảnh sống động như thật. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Hồng chia sẻ: "Những người tốt muốn chuộc thì chắc chắn sẽ không bắt bạn chuyển tiền luôn. Bạn đến đón về lúc đó đưa tiền cũng chưa muộn. Mọi người lưu ý là đừng bao giờ chuyển khoản trước, dù chỉ là tiền cọc hay tiền xăng xe. Cứ hẹn gặp trực tiếp ở trụ sở công an hoặc nơi đông người, vừa an toàn cho mình vừa chắc chắn là các con đã về đúng vòng tay mình".

Duy Kiên bình luận: "Có một mẹo nhỏ là khi đăng bài tìm chó mèo, đừng đăng hết ảnh toàn thân hay tất cả đặc điểm nhận dạng quá chi tiết. Giữ lại một vài dấu hiệu riêng biệt như bụng, đuôi, đốm lông nhỏ ẩn bên trong để khi có người báo tin thì mình hỏi ngược lại họ xem có đúng không, kẻ xấu không có con thật sẽ không trả lời được đâu".

Nhiều người cũng chia sẻ rằng tội phạm mạng hiện nay chuyển dịch từ việc tấn công kỹ thuật sang tấn công tâm lý. Chúng khai thác triệt để sự lo lắng (mất thú cưng, người thân gặp nạn) hoặc lòng tham (lợi nhuận đầu tư cao) để ép nạn nhân phải giao dịch nhanh, không kịp suy nghĩ. Vậy nên, việc cần làm trong các tình huống như vậy là giữ bình tĩnh và tìm đến đồn công an gần nhất.