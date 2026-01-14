Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra đầu tháng 5

(VTC News) -

Sáng 14/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ lần thứ 6 khoá X.

Toàn cảnh hội nghị.

Trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Đại hội diễn ra trong 2 ngày, dự kiến đầu tháng 5/2026 (trước ngày 15/5) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

"Tổng số đại biểu tham dự Đại hội dự kiến là 1.250 vị. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.000 vị, đại biểu khách mời khoảng 250 vị", bà Hà Thị Nga nói.

Các nội dung trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gồm: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội...

Về kết quả công tác Mặt trận năm 2025, bà Hà Thị Nga nêu rõ, hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực đóng góp ý kiến có chiều sâu, tập trung vào các vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, các dự án luật, văn bản hướng dẫn triển khai trong điều kiện rất gấp rút về thời gian.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực của toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân với nhiều mô hình, cách làm rất sáng tạo, có sức lan tỏa và hiệu quả.

Đặc biệt, đã phối hợp vận động xây dựng được 334.234 căn nhà, trị giá gần 24.762 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước" trong năm 2025; điểm nhấn nổi bật là cả nước đã hoàn thành chương trình trước thời hạn 5 năm, 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Theo bà Hà Thị Nga, công tác cứu trợ xã hội, hỗ trợ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ được triển khai nhanh, kịp thời, huy động được sức mạnh to lớn của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và bạn bè quốc tế.

"Trong năm 2025, Đoàn Chủ tịch 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra. Toàn hệ thống đã vận động ủng hộ trên 3.900 tỷ đồng; tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.380 tỷ đồng; đã phân bổ 10 đợt với kinh phí với trên 833 tỷ đồng, số còn lại sẽ tiếp tục phân bổ tại dịp Tết Nguyên đán năm 2026", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn số liệu.

Một kết quả nổi bật khác được bà Hà Thị Nga đề cập là tập trung chuẩn bị, triển khai các nội dung công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo thẩm quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.