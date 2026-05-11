Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, thu hồi tài sản tham nhũng

(VTC News) -

Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tư pháp là cơ quan "gác cổng pháp lý", tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.

Trong bối cảnh yêu cầu công việc rất cao, thời gian rất hạn hẹp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành Tư pháp cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ và giải quyết triệt để trong thời gian tới, mà trước hết là đổi mới tư duy trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật.

"Không chỉ lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ của Bộ Tư pháp, mà đội ngũ cán bộ pháp chế của các bộ ngành, địa phương cũng phải đổi mới tư duy, đây là điều đặc biệt quan trọng, đồng thời có cơ chế huy động đội ngũ chuyên gia, nguồn lực cho công tác này", Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin - cho" trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, đặc biệt là thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; xác định việc nâng cao chất lượng thi hành án dân sự là giải pháp then chốt để giải phóng nguồn lực tài chính, tài sản trong các tranh chấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm thượng tôn pháp luật.

Trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong. Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bộ Tư pháp tập trung xây dựng đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15/10.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đặc biệt chú ý các nội dung liên quan Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng yêu cầu hiện đại hóa, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phương thức phối hợp với các bộ ngành, cơ quan; các bộ ngành chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể thi hành được trên thực tiễn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải rà soát rất kỹ dự thảo trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, nếu còn ý kiến khác nhau phải tăng cường trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo.

"Trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong", Thủ tướng nêu thực tế.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm khẳng định rõ hồ sơ trình có đủ điều kiện trình hay chưa; kiên quyết không trình Chính phủ các hồ sơ chưa đủ điều kiện, không có các dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo.

"Cùng với kiểm soát tiến độ, phải bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; thời gian ngắn nên cần áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, có cơ chế mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến, phản biện, xem quy định có đúng, có trúng, có khả thi trên thực tế, có áp dụng được không, trong việc này trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát và tổ chức thực hiện rà soát, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để phát sinh thêm sau khi cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa.

Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương.

Về công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế, Thủ tướng yêu hình thành đội ngũ luật sư công chất lượng cao; tập trung phát huy vai trò Cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước Việt Nam.

Về công tác xây dựng ngành, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật. Hoàn thiện đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (trình Thủ tướng trong tháng 5).

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng mô hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung, chuyên nghiệp (trình Thủ tướng trong tháng 9).