Điểm mới trong cơ cấu nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh họp báo.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11-13/5 với sự tham dự của gần 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức.

Về cơ cấu, đại biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 18 vị, đại biểu là nữ 381 vị, đại biểu là người ngoài Đảng 492 vị, đại biểu là người dân tộc thiểu số 277 vị, đại biểu là tôn giáo 218 vị, đại biểu là các doanh nghiệp 157 vị...

Có 2 đại biểu trẻ tuổi nhất, cùng sinh năm 2003 là bà Lò Thị Nga (cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) và bà Y Nhi (cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi). Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 vị.

"Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 72 vị (Tại Đại hội hiệp thương 70 vị). Số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 vị. Số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 vị", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Thông tin về điểm mới liên quan đến công tác nhân sự, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI không thay đổi so với khóa X, tuy nhiên ở một số lĩnh vực có tăng.

"Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 vị. Trong đó, tăng ở một số lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế, các tập đoàn kinh tế và chuyên gia trên một số các lĩnh vực về quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt có thêm những đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất", bà Hà Thị Nga nói.

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số

Về công tác chuẩn bị hậu cần, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện về hậu cần để tổ chức Đại hội với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, thiết thực triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam sẽ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác tổ chức Đại hội.

Với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ, Ban Tổ chức triển khai ứng dụng "Đại hội XI - MTTQ Việt Nam" với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm "Mặt trận số" được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các "Không gian thực tế ảo", "Bức tường lịch sử" và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đại hội cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về Đại hội qua các clip ngắn.

Điểm mới của dự thảo Báo cáo chính trị là 7 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: "Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.