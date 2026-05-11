Đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 11/5, trước giờ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.
Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 người, gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.
Điểm đáng chú ý tại Đại hội XI là tư duy đổi mới mạnh mẽ theo hướng "lấy người dân làm trung tâm". Nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng "Mặt trận số", đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở... cũng được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới.
Theo chương trình Đại hội, tại phiên trù bị chiều 11/5, đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu cũng nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Sau đó, các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của Đại hội (dự kiến tại 5 trung tâm thảo luận).
Ngày 12/5, Đại hội tiến hành phiên trọng thể, trong đó các đại biểu sẽ nghe diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 13/5, Đại hội tiến hành phiên bế mạc với các nội dung gồm: Báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Đại hội; Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI. Cùng với đó, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội...
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
