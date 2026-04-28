Hơn 1.300 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7, khóa X hôm 12/4.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Bên cạnh đó, đại biểu khách mời dự kiến là 200 người, gồm: các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Với chủ đề cốt lõi "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội sẽ tập trung thảo luận Báo cáo chính trị nhằm nâng cao vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc phát huy dân chủ và truyền thống yêu nước. Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2026-2031 là 7 chương trình hành động cụ thể.

Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống như giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi Nhân dân, MTTQ sẽ chú trọng vào các mục tiêu mới: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, xây dựng xã hội số; Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; Vận hành bộ máy chuyên trách tinh gọn, hiệu quả...

Về đề án nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 vị.

Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá XI là 72 vị (tại Đại hội hiệp thương 70 vị). Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 vị. Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 vị.

Một trong những điểm mới nhất của kỳ Đại hội này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lần đầu tiên, ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” sẽ được triển khai để đại biểu khai thác tài liệu, sơ đồ và thông tin hỗ trợ trực tuyến.

Đặc biệt, Đại hội sẽ bố trí không gian triển lãm "Mặt trận số" với các trải nghiệm thực tế ảo, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc điểm danh đại biểu bằng camera và sản xuất các ấn phẩm truyền thông. Điều này thể hiện tinh thần đổi mới, bắt kịp xu thế chuyển đổi số của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đại hội lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tính đến hết năm 2025, công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản từ cơ sở. Cụ thể, 100% đơn vị cấp xã đã hoàn thành Đại hội vào cuối tháng 10/2025 và toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đợt 1) đã tổ chức xong Đại hội cấp tỉnh trước ngày 17/12/2025.