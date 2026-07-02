Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm sàn 2026

(VTC News) -

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với toàn bộ tổ hợp xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm (không nhân hệ số; bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường lưu ý, đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển tương ứng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 19 điểm được tính trên tổng điểm xét tuyển sau khi đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của trường.

Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 29 ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm sau khi quy đổi tương đương sang thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu (bằng chỉ tiêu so với năm ngoái). Nhà trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội; và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.