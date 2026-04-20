Đại biểu Quốc hội hiến kế tạo đột phá lĩnh vực công nghiệp văn hoá

Sáng 20/4, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết cơ chế đặc thù phát triển văn hóa, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có cách tiếp cận mạnh mẽ, rõ trọng tâm hơn để tạo đột phá cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Phát biểu tại tổ TP.HCM, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bày tỏ sự tiếc nuối khi đến thời điểm này việc phát triển công nghiệp văn hóa mới được đặt ra một cách bài bản. Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, dự thảo nghị quyết vẫn còn dàn trải, thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt.

Góp ý cụ thể, đại biểu Thân nhấn mạnh vai trò của việc thu hút đầu tư, cả từ khu vực Nhà nước và tư nhân, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng văn hóa.

Ông Thân cho rằng những công trình như nhà hát, sân vận động, công viên không chỉ là thiết chế phục vụ đời sống tinh thần mà còn là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Văn Thân thẳng thắn phản đối quan điểm cho rằng khi điều kiện kinh tế còn khó khăn thì chưa nên đầu tư các công trình văn hóa quy mô lớn. Theo ông, đây là tư duy làm chậm cơ hội phát triển.

Ông Thân cho rằng chính những công trình hiện đại mới có khả năng thu hút nhóm khách du lịch có mức chi tiêu cao đến Việt Nam. Bên cạnh đó, vị đại biểu này cho rằng thời điểm hiện nay đã đủ điều kiện để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư các công trình văn hóa theo hình thức đối tác công - tư như BOT, BT.

Dẫn chứng thực tế, đại biểu nhắc lại câu chuyện khi xây dựng nhà hát Hồ Gươm từng vấp phải nhiều ý kiến băn khoăn, thậm chí phản đối. Tuy nhiên, đến nay công trình này lại được nhìn nhận là có quy mô chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo ông, Hà Nội dự kiến xây thêm các nhà hát lớn không chỉ phục vụ người dân mà còn hướng tới quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia.

Ngoài hạ tầng, đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đề xuất phát triển các nền tảng số trong lĩnh vực văn hóa, như ứng dụng nghe nhạc, ứng dụng du lịch, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đặc biệt là khách quốc tế. Ông đồng thời kiến nghị cần có chính sách thuế ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

"Giảm thuế là doanh nghiệp đổ vào thôi. Thay vì phải bỏ 100 đồng thì Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp vài đồng. Điều này rất hay, chứ nếu lấy lợi nhuận ra khó lắm", đại biểu Nguyễn Văn Thân nói.

Cũng tại tổ TP.HCM, đại biểu Trương Minh Huy Vũ cho rằng dự thảo nghị quyết hiện mới dừng ở việc huy động nguồn lực mà chưa làm rõ vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa.

“Một nhà đầu tư chiến lược cho công nghiệp văn hóa cần những điều kiện gì thì phải làm rõ hơn hoặc bổ sung trong dự thảo Nghị quyết”, đại biểu đề nghị.

Theo đại biểu, việc xây dựng hệ thống dữ liệu ngành văn hóa là yêu cầu cần thiết để phục vụ công tác quản lý và khai thác thị trường. Bên cạnh đó, ông đề nghị làm rõ cơ chế tiếp nhận nguồn vốn quốc tế trong quỹ phát triển văn hóa, nghệ thuật, bởi đây là nguồn lực quan trọng từ các quốc gia có kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa.

Đại biểu Tào Đức Thắng cũng góp ý cần bổ sung chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng số trong lĩnh vực văn hóa.

“Để nuôi dưỡng và phát triển các ứng dụng này cần có sự hỗ trợ đủ mạnh từ chính sách”, đại biểu Tào Đức Thắng nêu quan điểm.

Đồng thời, ông Thắng đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quảng bá văn hóa cho tất cả doanh nghiệp, không phân biệt khu vực công hay tư. Ông cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp được trích lập quỹ đầu tư cho hoạt động sáng tạo văn hóa, tương tự như cơ chế đối với quỹ khoa học và công nghệ hiện nay.

Liên quan đến quỹ phát triển văn hóa, nghệ thuật, các đại biểu cơ bản đồng tình với việc thành lập, song cho rằng cần thiết kế cơ chế vận hành linh hoạt hơn để có thể huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ khu vực doanh nghiệp.