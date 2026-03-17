Hình hài sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở ngoại thành Hà Nội

Công trường thi công sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội
Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Đây là dự án có quy mô lớn, được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hợp thể thao gắn với đô thị hiện đại.
Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích hơn 9.100 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã. Quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Khu đô thị được xây dựng nhằm đáp ứng các điều kiện tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn trong khu vực và quốc tế. (Ảnh phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic)
Trong tổng thể dự án, sân vận động Trống Đồng là hạng mục trung tâm với diện tích khoảng 73,3 ha. Công trình được thiết kế có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh phối cảnh sân vận động Trống Đồng)
Nếu hoàn thành theo quy mô này, sân có thể trở thành công trình có số lượng chỗ ngồi lớn nhất thế giới.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày giữa tháng 3, khu vực triển khai dự án đã hình thành công trường thi công với quy mô lớn.
Trên nền đất rộng, nhiều thiết bị cơ giới được huy động để phục vụ san nền.
Các máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, trong khi xe tải trọng lớn tấp nập vận chuyển đất, đá.
Tại nhiều vị trí, công nhân đang triển khai các hạng mục đào đắp, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng.
Công việc được tổ chức theo nhiều mũi thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ giai đoạn đầu.
Về thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng Trống đồng Đông Sơn. Đây là yếu tố văn hóa được đưa vào công trình nhằm tạo dấu ấn riêng về kiến trúc.
Ở góc độ kỹ thuật, dự án dự kiến áp dụng các giải pháp hiện đại như hệ thống mái che di động, cùng các công nghệ tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường. Các tiêu chuẩn thiết kế được xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức thể thao quốc tế.
Sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Các hạng mục còn lại của Khu đô thị thể thao Olympic được đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035.
Với quy mô đầu tư lớn và hệ thống công trình đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng để Hà Nội hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong tương lai.
