Trong chuỗi hoạt động này, sáng nay (8/2), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi gặp mặt.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt kiều bào Xuân 2026.

Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con được triển khai.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh cũng đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa kiều bào với Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm tiếng nói của bà con được tiếp nhận, phản hồi kịp thời.

Mặt trận Tổ quốc cũng chủ động thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động kiều bào đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiều bào đã đóng góp hơn 45 tỷ đồng cùng 15 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp quý báu cả về vật chất và tinh thần tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đáng chú ý, năm 2025, cộng đồng người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết với hơn 1.000 người tham dự. Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam, mở ra cơ hội để nhân rộng trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, nhiều kiều bào bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời mong muốn được tiếp tục đóng góp trí tuệ, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế cho quê hương.

Bà Doãn Thị Linh, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc mong muốn có thêm các chính sách phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào trở về có đóng góp lâu dài cho quê hương đất nước.

Bà Doãn Thị Linh nói: “Nhiều chính sách cũng đã được ban hành nhằm thu hút nguồn lực chất xám từ đội ngũ chuyên gia trí thức kiều bào ngày càng nhiều. Bà con mong muốn trở về đóng góp, đặc biệt trong những lĩnh vực như tài chính, công nghệ, Logistics, giáo dục đổi mới sáng tạo những ngành mà đất nước đang rất cần.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, bà con kiều bào mong muốn có được những chính sách phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục liên quan đến vấn đề cư trú, lao động, làm việc cho kiểu bào về nước và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mong muốn trở về đóng góp lâu dài”.

Bà Doãn Thị Linh, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc.

Những tình cảm ấy tiếp tục khẳng định, dù ở bất cứ nơi đâu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn là bộ phận không tách rời của dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà Nguyễn Thu Trang, Tổng Thư ký Tổ chức diễn đàn kinh tế Thụy Sỹ-Việt Nam, kiều bào Việt Nam tại Thụy Sỹ mong muốn xây dựng cầu nối hợp tác giữa Thụy Sỹ và Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Thu Trang cho biết: “Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, kinh tế trí thức, tôi cho rằng việc tạo thêm các cơ chế, diễn đàn và kênh phối hợp hiệu quả để kiều bào tham gia đóng góp là hết sức cần thiết.

Cá nhân tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan để cùng lắng nghe, tập hợp ý kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó chuyển hóa thành những sáng kiến chương trình hợp tác cụ thể tiếp tục phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn”.

Đại diện cho thanh niên, sinh viên tại Australia, anh Huỳnh Tấn Đạt, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Australia mong muốn: “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài không mong được ưu ái, đặc biệt chỉ mong là được tin tưởng, được lắng nghe và được giao cơ hội để đóng góp đúng cách. Khi có niềm tin thì người trẻ sẽ tự tìm đường về với tổ quốc bằng tri thức, bằng hành động và bằng trách nhiệm công dân.

Trong mùa xuân quê hương này thì chúng cháu gửi gắm một niềm chân thành với vai trò quy tụ, đoàn kết và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, thế hệ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Úc sẽ tiếp tục là nguồn lực mềm bền bỉ và trung thành cho sự phát triển của đất nước”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho đồng bào ta ở nước ngoài, xác định nhất quán, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Các chủ trương, chính sách liên quan đến kiều bào ngày càng được triển khai toàn diện, nhiều văn bản pháp luật được ban hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn để bà con về nước sinh sống, làm việc, học tập, nghiên cứu và đóng góp cho quê hương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi gặp mặt.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, qua các thời kỳ, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng vai trò, tiếng nói và những đóng góp của kiều bào; chủ động tổ chức tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; cử đoàn công tác ra nước ngoài gặp gỡ cộng đồng; lựa chọn đại diện kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm phản ánh kịp thời ý kiến của bà con tới Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ 14, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tưởng kiều bào tiếp tục hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Kiểu bào chúng ta với 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, mong rằng lại tiếp tục hiến kế cho Đảng, Nhà nước để Đảng và Nhà nước xem xét, nghiên cứu ban hành những cơ chế chính sách để thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng. Và tôi tin tưởng rằng là với kinh nghiệm, cái giỏi của người Việt Nam chúng ta học tập và tiếp thu từ những tinh hoa của thế giới để đem về Việt Nam, đóng góp cho Tổ quốc thì đấy rất là đáng quý”.