Thót tim cảnh người Hà Nội bất chấp vượt rào chắn, 'đua' tốc độ với tàu hoả

Video: Sau loạt tai nạn đường sắt, cảnh vượt barie ở Hà Nội vẫn diễn ra như cơm bữa

Thời gian qua, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, chủ yếu do người điều khiển phương tiện đường bộ vi phạm quy định an toàn tại các đường ngang giao cắt hoặc đi qua các lối đi dân sinh tự mở.

Điển hình, tối 25/2, tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội, tàu hỏa đâm trực diện xe tải mắc kẹt trên đường ray khi rào chắn đã hạ xuống, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật nghiêng, cabin biến dạng hoàn toàn. CSGT xác định nguyên nhân do tài xế cố vượt rào chắn đường sắt rồi mắc kẹt trên đường ray.

Đến tối 6/3, tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, xe đầu kéo cố vượt rào chắn đường sắt đã hạ rồi mắc kẹt trên đường ray, bị tàu SE8 tông trực diện khiến xe gãy đôi, tài xế bị thương.

Tối 8/3, tại khu vực Văn Điển - Thường Tín, Hà Nội, một người đàn ông đi xe máy va chạm với tàu khách SE19 khi băng qua lối đi dân sinh tự mở trên đường Ngọc Hồi, tử vong tại chỗ.

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc liên quan đến tai nạn đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại Km13+700 (xã Ngọc Hồi, Hà Nội), dù đã được lắp đặt rào chắn tự động cùng chuông cảnh báo, nhiều người lái xe máy vẫn cố tình len lỏi qua barie khi tín hiệu tàu đến đã kích hoạt.

Tại khu vực ngõ 54 Ngọc Hồi, cảnh tượng tương tự diễn ra hằng ngày. Nhiều phụ huynh chở con nhỏ vẫn cố vượt rào chắn dù chỉ khoảng 60 - 90 giây sau tàu sẽ chạy qua.

Bất chấp tín hiệu cảnh báo đỏ rực, nhiều người vẫn phóng xe qua trong tích tắc, ngó lơ hiểm họa cận kề.

Anh Nguyễn Thành Hiếu cho biết, hệ thống barie tại đây chỉ chắn một nửa mặt đường, khiến nhiều người lợi dụng lúc chưa thấy tàu để vượt qua. “Tàu chạy qua khu vực này không hề chậm, chỉ cần chậm vài giây là hậu quả khó lường”, anh Hiếu nói

Tại ngã ba Ngọc Hồi - thị trấn Văn Điển, dù barie gần như khép kín và chuông cảnh báo liên tục vang lên, nhiều người vẫn cố len qua khoảng hở nhỏ.

Theo quy định, rào chắn phải được đóng hoàn toàn trước khi tàu đến ít nhất 60 - 90 giây, nhưng thực tế người dân thường phải chờ từ 5 - 10 phút nên lực lượng gác chắn có lúc chưa đóng kín hoàn toàn để giảm ùn tắc. Chính tâm lý sốt ruột này khiến không ít người liều lĩnh “đua” với tàu hỏa.

Thậm chí, khi barie đã được đóng hoàn toàn, một số người vẫn cố tình len lỏi vượt qua.

Ông Nguyễn Tiến Tài, người sống gần 40 năm tại khu vực ngã ba Ngọc Hồi - thị trấn Văn Điển, cho biết dù hệ thống rào chắn được nâng cấp hiện đại hơn trước, nhưng tình trạng vi phạm quy định an toàn đường sắt vẫn diễn ra phổ biến. Theo ông Tài, ngoài nguyên nhân ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn còn tình trạng một số thời điểm barie chưa được đóng kín dù tín hiệu cảnh báo đã bật đỏ, khiến nhiều người chủ quan “đùa giỡn với tử thần”.

Không chỉ ban ngày, cảnh vượt rào chắn vẫn diễn ra vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế và nguy cơ tai nạn càng lớn.

Trạm chắn Định Công được bố trí rào chắn kín cùng lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ nên việc chấp hành quy định của người dân nghiêm túc hơn.

Anh Huy, công nhân gác chắn tại trạm Định Công cho biết, tình trạng người dân cố tình vượt rào chắn đường sắt hiện đã giảm đáng kể so với trước đây nhờ hầm chui Kim Đồng được đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện qua lại giảm và các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, tại một số điểm sử dụng rào chắn tự động không có nhân viên trực gác, vi phạm vẫn xảy ra do nhiều người chủ quan, thấy không có tàu là cố tình băng qua. Theo anh Huy, tàu chạy trong nội thành Hà Nội khoảng 30 km/h, còn ở khu vực ngoài trung tâm có thể đạt 60 - 70 km/h, nên khi phương tiện cố vượt rào chắn, việc xử lý tình huống gần như không kịp.

Gắn bó với công việc gần 30 năm, anh Huy cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ luôn cố gắng ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố vượt rào để bảo đảm an toàn. Đặc biệt vào ban đêm, nhất là với người đã uống rượu bia, vẫn có trường hợp yêu cầu mở chắn dù barie đã hạ xuống.

Không chỉ vi phạm tại các đường ngang, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và hoạt động cà phê đường tàu qua nội đô Hà Nội vẫn kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dù nhiều lần xử lý, dựng rào chắn và yêu cầu đóng cửa, tình trạng tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn do ý thức chấp hành chưa nghiêm và công tác quản lý còn bất cập.

Mới đây, Bộ Xây dựng thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát và xây dựng phương án bàn giao hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội - Gia Lâm cho thành phố quản lý. Hai bên cũng thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực cà phê đường tàu và cầu Long Biên, chuyển hướng tàu hàng sang tuyến Bắc Hồng - Văn Điển.

Điều 47 Nghị định 100/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm tại đường ngang, cầu chung và hầm đường sắt.

Cụ thể, người đi bộ vượt rào chắn tại đường ngang hoặc cầu chung khi barie đang dịch chuyển hoặc đã đóng sẽ bị phạt từ 60 nghìn đến 100 nghìn đồng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại phương tiện tương tự, hành vi vượt rào chắn đường ngang sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô vượt rào chắn đường ngang có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.