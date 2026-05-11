Thót tim cảnh người Hà Nội bất chấp vượt rào chắn, 'đua' tốc độ với tàu hoả
Sau loạt tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nhiều người vẫn bất chấp chuông cảnh báo, cố vượt rào chắn khi tàu hỏa lao tới, gây cảnh tượng thót tim.
Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc liên quan đến tai nạn đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại Km13+700 (xã Ngọc Hồi, Hà Nội), dù đã được lắp đặt rào chắn tự động cùng chuông cảnh báo, nhiều người lái xe máy vẫn cố tình len lỏi qua barie khi tín hiệu tàu đến đã kích hoạt.
Bất chấp tín hiệu cảnh báo đỏ rực, nhiều người vẫn phóng xe qua trong tích tắc, ngó lơ hiểm họa cận kề.
Theo quy định, rào chắn phải được đóng hoàn toàn trước khi tàu đến ít nhất 60 - 90 giây, nhưng thực tế người dân thường phải chờ từ 5 - 10 phút nên lực lượng gác chắn có lúc chưa đóng kín hoàn toàn để giảm ùn tắc. Chính tâm lý sốt ruột này khiến không ít người liều lĩnh “đua” với tàu hỏa.
Thậm chí, khi barie đã được đóng hoàn toàn, một số người vẫn cố tình len lỏi vượt qua.
Trạm chắn Định Công được bố trí rào chắn kín cùng lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ nên việc chấp hành quy định của người dân nghiêm túc hơn.
Điều 47 Nghị định 100/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm tại đường ngang, cầu chung và hầm đường sắt.
Cụ thể, người đi bộ vượt rào chắn tại đường ngang hoặc cầu chung khi barie đang dịch chuyển hoặc đã đóng sẽ bị phạt từ 60 nghìn đến 100 nghìn đồng.
Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại phương tiện tương tự, hành vi vượt rào chắn đường ngang sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.
Trong khi đó, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô vượt rào chắn đường ngang có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
