Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

MC Trần Ngọc thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò người chơi trong chương trình Ai là triệu phú phát sóng ngày 31/3. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái điềm tĩnh, anh còn mang đến hình ảnh một MC dám thử thách bản thân ở sân chơi trí tuệ quen thuộc.

Chia sẻ về quyết định tham gia, Trần Ngọc cho biết điều khiến anh hào hứng không nằm ở kết quả, mà chính là trải nghiệm: “Kể cả kết quả hôm nay thế nào, tôi cũng có cơ hội được ngồi ở đây, trải nghiệm cũng là thử thách bản thân mình. Đôi lúc tôi thích thử thách đấy”.

Ở phần thi của mình, nam MC lần lượt vượt qua những câu hỏi đầu tiên với sự tự tin, bình tĩnh. Sau câu hỏi thứ 5 liên quan đến chương trình SV từng phát sóng trên VTV vào năm 1996, phần thi của Trần Ngọc tạm dừng và sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày 7/4.

Việc một gương mặt quen thuộc của VTV như Trần Ngọc xuất hiện trên “ghế nóng” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trước đó, anh cũng từng góp mặt với vai trò thí sinh trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia phiên bản đặc biệt thuộc khuôn khổ Cuộc hẹn với tháng 3.

MC Trần Ngọc (sinh năm 1987, Hà Nội) là một trong những gương mặt quen thuộc của VTV, sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng. Anh tốt nghiệp Khoa Vật lý – Công nghệ hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Dù được đào tạo theo hướng kỹ sư, anh lại rẽ sang con đường truyền hình và gắn bó với nghề MC, BTV.

Khi đang là sinh viên, nam MC có cơ duyên với nghề MC thông qua sự rủ rê của một người bạn. Người này mượn xe đạp của Trần Ngọc để đến thử cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình và cùng rủ anh đi luôn. Kết quả cả hai cùng đỗ và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

"Hôm đó, các bạn rủ tôi đến trường quay của chương trình “Hãy chọn giá đúng”, tôi đến vô tư chỉ để xem thôi. Nhưng, các anh chị trong ekip chọn cộng tác viên, và thế nào tôi cũng được chọn", MC Trần Ngọc chia sẻ.

Thời điểm đó, anh chỉ xem đó là công việc làm thêm. Trần Ngọc không đứng trước ống kính mà làm đủ mọi công việc hậu trường: từ trợ lý MC, phụ trách đạo cụ, âm thanh, ánh sáng đến hỗ trợ biên tập sắp xếp khán giả. Chính sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi đã giúp anh được các đàn anh, đàn chị tin tưởng, tạo điều kiện thử sức với vai trò dẫn chương trình.

Từ những bước đi nhỏ như đọc lời bình, khuấy động không khí trường quay, Trần Ngọc dần được đào tạo bài bản và có cơ hội cầm mic. Dù ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng với sự động viên của các tiền bối, anh nhanh chóng khẳng định được khả năng. Chương trình đầu tiên MC Trần Ngọc dẫn là Ô cửa bí mật.

Sau đó Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV qua nhiều chương trình như Cà phê sáng, Rung chuông vàng, Ô cửa bí mật, Hãy chọn giá đúng, Chữ V diệu kỳ, Trường Teen, Cuộc hẹn cuối tuần…

Anh từng chia sẻ, VTV chính là nơi mang đến cho mình mọi cơ hội: từ công việc, các mối quan hệ đến sự ghi nhận của khán giả. Với anh, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là “ngôi nhà thứ hai”.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh một MC năng động là những áp lực không nhỏ. Trần Ngọc từng trải qua giai đoạn làm việc kiệt sức, có thời điểm dành tới 10–14 tiếng mỗi ngày cho công việc. Anh kể có lần đang làm việc thì đột ngột ngất xỉu, phải nhập viện và ngủ liền ba ngày vì cơ thể quá tải. Những ngày ghi hình kéo dài 17–18 tiếng cũng không phải hiếm, khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái suy nhược.

Dù từng có ý định tạm dừng để đi du học, nhưng tình yêu với nghề và sự gắn bó với khán giả đã khiến anh lựa chọn ở lại. Bên cạnh vai trò MC, Trần Ngọc còn là nhà sản xuất của kênh VTV7 và tham gia đào tạo kỹ năng nói, dẫn chương trình cho câu lạc bộ M.V.P (Master of Voice Power).

Anh còn được khán giả ưu ái gọi là “MC mát tay” của Đường lên đỉnh Olympia khi nhiều lần dẫn các điểm cầu có thí sinh giành ngôi quán quân. Năm 2022, anh được đề cử tại VTV Awards – giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Trần Ngọc sở hữu kênh TikTok với hơn 620.000 lượt theo dõi, 13,6 triệu lượt thích chuyên về cuộc sống hằng ngày và các chuyên mục tư vấn cho gen Z. Nhờ sự thấu hiểu tâm lý giới trẻ, nam MC ghi điểm với phong cách trò chuyện duyên dáng, gần gũi và không kém phần hài hước, thu hút đông đảo người xem.

Về đời tư MC Trần Ngọc kết hôn với nhiếp ảnh gia Trịnh Phương (sinh năm 1991), gương mặt quen thuộc trong cộng đồng đam mê nhiếp ảnh tại Hà Nội.

Trần Ngọc từng chia sẻ, anh và vợ có tính cách khác nhau nhưng lại bù trừ rất tốt cho nhau. Việc hai người làm khác nghề cũng là lợi thế giúp họ có nhiều câu chuyện để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng cân bằng giữa công việc và gia đình. Nam MC cho biết, vợ chồng không phân định trách nhiệm theo kiểu ai phải gánh vác tài chính hay nội trợ, mà cùng ngồi lại để phân chia công việc một cách linh hoạt, cân đối theo từng giai đoạn.

Năm 2020, MC Trần Ngọc hạnh phúc tiết lộ bà xã đã sinh con trai đầu lòng, có tên ở nhà là Hi. Trên mạng xã hội, vợ chồng MC Trần Ngọc thường xuyên cập nhật hình ảnh của bé khiến cộng đồng mạng thích thú.