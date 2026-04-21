Cục Cảnh sát môi trường vào cuộc vụ nước giếng khoan đổi màu tím ở Thanh Hóa

UBND xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) xác nhận, chính quyền địa phương vừa phối hợp với cơ quan công an thực hiện lấy mẫu nước tại khu vực xả thải của nhà máy giặt là thuộc Công ty TNHH BOB Hà Nội.

Đây là nhà máy đóng tại thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) nơi được cho là nguồn gốc của sự cố môi trường, làm các mẫu nước giếng khoan của các hộ dân và nước suối xung quanh bị đổi màu tím bất thường, phát tán mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gần 30 hộ dân.

Cơ quan công an lấy mẫu nước phân tích phục vụ công tác điều tra

Được biết, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) cùng Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phân tích mức độ ô nhiễm, đồng thời kiểm tra và xác minh trách nhiệm của công ty liên quan. UBND xã Thạch Quảng cũng cử cán bộ tham gia phối hợp trong công tác lấy mẫu nước ô nhiễm để phục vụ điều tra.

Ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: “Phía UBND xã Thạch Quảng cử 1 cán bộ của xã cùng tham gia phối hợp lấy mẫu nước ô nhiễm để phục vụ công tác điều tra”.

Bên cạnh đó, theo ông Lê Huy Dương, ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế Thanh Hóa đến nhà máy cũng như khu vực lân cận để lấy mẫu nước đem về xét nghiệm.

“Lực lượng của các sở ban ngành cho biết sau 7 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu nước bị ô nhiễm”, ông Dương thông tin.

Trước đó, vào tối 14/4, sự cố xảy ra khi công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải của công ty này không xử lý nước giặt đúng cách, dẫn đến việc nước chưa qua xử lý bị tràn ra ngoài.

Nước giếng khoan của người dân đổi màu tím bất thường

Công ty TNHH BOB Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc quản lý và xử lý nước thải, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục.

Công ty hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước sạch và bắt đầu triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời để cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sau sự việc, ngày 20/4 UBND xã Thạch Quảng cũng yêu cầu ngừng hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội sau sự cố môi trường nghiêm trọng này.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, vụ việc làm cho cuộc sống của nhiều hộ dân bị xáo trộn do nguồn nước giếng và suối không còn sử dụng được. Việc nước suối Dòng Sông (hay suối Bãi Rơn) cũng bị ô nhiễm càng khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ mức độ ô nhiễm, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý triệt để để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.