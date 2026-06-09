U19 Australia dẫn 2-0 vẫn hoà Campuchia, U19 Việt Nam bị loại cay đắng

(VTC News) -

U19 Việt Nam chính thức dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi U19 Australia bị U19 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối bảng B tối 9/6.

Trước đó, U19 Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia ở trận quyết định ngôi đầu bảng A diễn ra ngày 7/6. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi mất vị trí dẫn đầu và không thể giành vé trực tiếp vào bán kết.

Sau vòng bảng, U19 Việt Nam có 6 điểm với hai chiến thắng trước U19 Timor Leste (3-0), U19 Myanmar (5-0) và một thất bại trước U19 Indonesia. Tuy nhiên, theo điều lệ giải đấu, kết quả đối đầu với đội xếp cuối bảng sẽ không được tính khi so sánh thành tích các đội nhì bảng.

U19 Australia bị U19 Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối bảng B tối 9/6.

Do U19 Timor Leste đứng cuối bảng A, chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước đối thủ này bị loại bỏ. Thành tích của đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi trong cuộc đua vé vớt vì thế chỉ còn 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +4.

Tín hiệu tích cực từng xuất hiện khi U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở bảng B. Đại diện của bóng đá Việt Nam chắc chắn hơn đội nhì bảng đấu này là U19 Malaysia (cùng có 3 điểm sau khi trừ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng, U19 Việt Nam hơn chỉ số phụ).

Hy vọng đi tiếp của U19 Việt Nam được đặt vào kết quả các bảng đấu còn lại. Tuy nhiên, kịch bản bất lợi đã xảy ra ở bảng B. Trong cuộc đối đầu với U19 Campuchia, U19 Australia hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Đáng chú ý, đội bóng xứ chuột túi còn tự đưa bóng về lưới nhà, tạo điều kiện để Campuchia giành trận hòa 2-2 đầy bất ngờ.

Kết quả này giúp Campuchia vượt lên trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất, đồng thời khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại. Như vậy, ở vòng bán kết đầu tiên, U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Campuchia. Trận bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Australia.