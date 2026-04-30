Cụ bà 80 tuổi xúc động thực hiện tâm nguyện cuối đời tại Dinh Độc Lập ngày 30/4

Cụ Phan Thị Kiểu (80 tuổi, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xúc động khi lần đầu đặt chân đến Dinh Độc Lập đúng vào sáng 30/4. Ngồi trên xe lăn, cụ lặng nhìn dòng người nườm nượp, ánh mắt rưng rưng khi ước nguyện cả đời nay mới thành hiện thực. Với cụ, chuyến đi này không chỉ là một hành trình xa, mà là cuộc trở về với ký ức.
Chị Bùi Thị Minh Hiếu (bên trái, con cụ Kiểu) cho biết, chuyến đi được chuẩn bị gấp rút ngay sau khi các con kết thúc kỳ thi. Gia đình bay vào TP.HCM từ tối hôm trước, sáng sớm đã có mặt tại Dinh Độc Lập để kịp thực hiện tâm nguyện của mẹ. Với chị, đây không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là món quà ý nghĩa dành cho người mẹ – cựu quân dân y đã gắn bó cả thanh xuân với chiến trường.
Ba thế hệ trong gia đình cùng có mặt tại Dinh Độc Lập. Con cháu thay nhau đẩy xe, cùng lắng nghe hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện lịch sử.
Rất đông các cựu chiến binh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng hội tụ về Dinh Độc Lập trong sáng 30/4, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa xúc động.
Nhiều người khoác trên mình bộ quân phục cũ, mang theo huân chương, lặng lẽ đứng giữa dòng người đông đúc để ôn lại ký ức chiến trường và ngắm nhìn thành phố sau 51 năm thống nhất.
Ông Vũ Xuân Liêm (75 tuổi, quê Bắc Ninh) có mặt từ rất sớm, đứng lặng trước Dinh Độc Lập sau 51 năm trở lại. Ông từng tham gia chiến đấu tại Củ Chi, là một trong những người chứng kiến thời khắc lịch sử năm 1975. Trở lại nơi này, ông không giấu được xúc động khi mọi thứ đã đổi thay, nhưng ký ức về ngày chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn.
Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, ông Liêm vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi từng lỡ hẹn từ năm ngoái. Giữa Dinh Độc Lập, gặp những cựu chiến binh dù chưa từng quen biết nhưng ông không giấu được sự bồi hồi, xúc động như gặp lại đồng đội năm xưa.
Các cựu chiến binh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trước Dinh Độc Lập trong ngày 30/4, được nhiều người dân và du khách xin chụp ảnh cùng.
Ông Tạ Ngọc Quang (79 tuổi) giữ thói quen mỗi năm đều đến Dinh Độc Lập vào ngày 30/4. Là người từng tiến vào Sài Gòn trưa 30/4/1975, ông coi đây là dịp để ôn lại ký ức và tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Với ông, mỗi lần trở lại là một lần sống lại những khoảnh khắc không thể nào quên của lịch sử dân tộc.
Dòng người xếp hàng dài trước cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4, nhiều người kiên nhẫn chờ đợi để vào tham quan. Không khí trang nghiêm xen lẫn háo hức, khi ai cũng muốn tận mắt chứng kiến địa danh lịch sử gắn liền với thời khắc đất nước thống nhất. Những hàng người nối dài tạo nên hình ảnh quen thuộc mỗi dịp lễ lớn tại TP.HCM.
Bà Trần Thị Kim Hoa (phường Gia Định, TP.HCM) cùng con trai đến Dinh Độc Lập, dù đã xếp hàng đợi hơn 30 phút vẫn chưa mua được vé vào cổng nhưng bà vẫn rất hào hứng vì được đến đây vào ngày đặc biệt này.
Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ đến tham quan, tranh thủ dịp nghỉ lễ để kết hợp vui chơi và giáo dục lịch sử.
Dòng người xếp hàng dài để chờ mua vé trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Nhiều gia đình, du khách từ khắp nơi vẫn háo hức đứng chờ, tạo nên khung cảnh đông đúc nhưng trật tự. Không khí nhộn nhịp xen lẫn sự trang nghiêm, khi mỗi người đều mong được tận mắt chứng kiến địa danh lịch sử gắn liền với ngày đất nước thống nhất.
Bên trong khu vực phòng vé, đông đảo người dân và du khách tập trung mua vé tham quan trong ngày 30/4.
Ban Quản lý Dinh Độc Lập triển khai hỗ trợ mua vé điện tử, giúp du khách tiết kiệm thời gian trong dịp cao điểm 30/4. Nhiều người nhanh chóng quét mã, thanh toán trực tuyến và vào cổng mà không phải chờ đợi lâu.
Du khách lần lượt qua cổng soát vé trong trật tự, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên. Hệ thống kiểm soát được tăng cường để đảm bảo an ninh, đồng thời giúp dòng người di chuyển nhanh, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.
Nhiều du khách dừng lại chụp ảnh trước cổng. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là cách để mỗi người kết nối với lịch sử. Không gian phía trước trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Hình ảnh em bé trong tà áo dài nhỏ xinh được gia đình đưa đến chụp ảnh lưu niệm khiến nhiều người thích thú.
Đến trưa 30/4, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Dinh Độc Lập, các lối vào luôn trong tình trạng đông kín.
NGUYỄN LIẾN
