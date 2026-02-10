VietCharm Culture & Dining Show đầu tiên trong khuôn viên Dinh Độc Lập

(VTC News) -

VietCharm Culture & Dining Show sẽ ra mắt công chúng ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), mang đến một hành trình trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực đa giác quan độc đáo. Chương trình được tổ chức hằng ngày trong không gian lịch sử đặc biệt của khuôn viên Dinh Độc Lập, với tầm nhìn trở thành một điểm đến văn hóa - ẩm thực mang tính biểu tượng của TP.HCM.

VietCharm Culture & Dining Show như lời mời khán giả bước vào hành trình khám phá bản sắc Việt Nam qua đa giác quan. Chương trình là bản trường ca giao thoa giữa nghệ thuật trình diễn đương đại, không gian lịch sử và ẩm thực dân tộc được nâng tầm - nơi mỗi tiết mục, mỗi món ăn đều là một chương trong câu chuyện văn hoá được kể lại theo tinh thần thời đại.

VietCharm mang đến màn tích hợp trọn vẹn trải nghiệm đa giác quan “nhìn ngắm - thưởng thức - cảm nhận” tất-cả-trong-một hành trình liền mạch.

VietCharm Culture & Dining Show quy tụ nhiều tên tuổi uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật và ẩm thực như: Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh, Giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Việt, Biên đạo Quang Đăng, Master Chef Huỳnh Phi Nam Phong… Đặc biệt, toàn bộ ca khúc trong chương trình đều được nghệ sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác và phối mới độc quyền cho VietCharm.

Chương trình sẽ mang đến những trải nghiệm “đan di sản - chạm cảm xúc” chưa từng có với 9 tiết mục nghệ thuật cùng thực đơn 8 món được phục vụ theo phong cách Vietnam fusion (món ăn Việt được làm mới) xen kẽ với các màn trình diễn.

Ẩm thực Việt tại VietCharm được nâng tầm với cách tiếp cận fusion cao cấp.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ: “VietCharm Culture & Dining Show là nơi chúng tôi đan kết tinh hoa ẩm thực và âm nhạc truyền thống thành một trải nghiệm sâu sắc về di sản, phục dựng nghệ thuật dân gian bằng mỹ học hiện đại, chạm cảm xúc vào nhịp đập cội nguồn và lòng tự hào quê hương đất nước. Sau tất cả, show không chỉ kể câu chuyện về một Việt Nam muôn sắc vẻ cho thế giới, mà còn là lời nhắc nhớ gìn giữ và tiếp nối di sản cho chính người Việt đương thời bằng những ngôn ngữ đương đại được chắt lọc qua từng chi tiết tinh tế”.

Mang thông điệp “Đan di sản - Chạm cảm xúc”, VietCharm mở ra hành trình sống cùng di sản văn hóa cho khán giả trong nước và quốc tế. Không gian kiến trúc của chương trình được phát triển dựa trên vũ trụ quan phương Đông “trời tròn, đất vuông” với khán phòng hình vuông tượng trưng cho đất mẹ. Ở trung tâm là sân khấu tròn xoay 360 độ, biểu trưng cho bầu trời và dòng vận động bất tận của văn hóa.

Các chất liệu âm nhạc từ nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, tơ rưng, sáo, nhị, nguyệt, trống, chiêng, tỳ bà… hòa quyện cùng vũ đạo đương đại, dệt nên bức tranh đa sắc về tinh thần Việt.

Hành trình mở màn với tiết mục “Liên Hoa Khởi Thủy”, múa đương đại trên nền nhạc hòa tấu đàn tranh, song hành là món “Khai Vị Sen”, biến tấu tinh tế từ hạt sen, củ sen và ngó sen. Tiếp đó, thực khách sẽ được quay ngược dòng thời gian về buổi khai thiên lập địa với vũ điệu “Hào Khí Âu Lạc” - biểu trưng cho khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường hun đúc nên bản sắc dân tộc, phần ẩm thực được phục vụ tương ứng là “Phở Kinh Kỳ” - món ăn "quốc hồn quốc túy" được nâng tầm theo phong cách trình bày đương đại.

Không gian chuyển sắc với điệu múa “Chiếc Khăn Piêu” hòa cùng nhịp nhảy sạp rộn ràng, đưa thực khách đến với món “Sơn Cước Tầm Ngư” (Cá Tầm Tây Bắc hấp thảo mộc) đậm chất núi rừng. Khép lại chương với màn múa chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, tái hiện tín ngưỡng dân gian và vẻ đẹp huyền nhiệm của văn hóa bản địa. Song hành với chiều sâu tinh thần này là món “Kim Phụng Ngũ Sắc Quy” (gà bản quay da giòn dùng kèm xôi ngũ sắc và dưa muối).

VietCharm đưa văn hoá Việt đến gần hơn với khán giả hiện đại và du khách quốc tế, thông qua hình thức trải nghiệm đa giác quan giàu cảm xúc và dễ tiếp cận.

Hành trình xuôi về miền Trung với tiết mục “Cung Đàn Đất Việt” trên sân khấu xoay, nơi thanh âm nhạc cụ dân tộc hòa quyện cùng mỹ vị “Kim Tôm Hỷ Lạc” (Tôm lăn dừa Tam Quan chiên giòn) được chế biến từ sản vật vùng đất võ Bình Định. Đỉnh cao của chương này là tiết mục “Nhã Nhạc Cung Đình” với hoạt cảnh lịch sử và nghi lễ trang nghiêm tôn vinh đỉnh cao của văn hóa triều Nguyễn được phục vụ cùng “Phượng Cung Ngự Yến” (súp Cung Đình bào ngư, sò điệp, đông trùng) được chế biến công phu.

Cuối cùng, VietCharm đưa thực khách đến với sự hào sảng của vùng đất phương Nam qua những câu hò và tiếng vọng cổ của tiết mục “Miệt Đất Phương Nam” cùng giai thoại Công tử Bạc Liêu, được phục vụ cùng “Hồng Hoang Mở Cõi” (Thăn bò nướng sả sốt ngò gai, ăn cùng rau thơm đồng nội). Chương trình dần đi đến hồi kết với sân khấu Tuồng và Hát bội qua tiết mục “Trích Đoạn San Hậu”.

Tráng miệng được phục vụ ngay sau đó là “Kết Liên Viên Mãn” (Chè long nhãn hạt sen Tháp Mười, táo đỏ). Khoảnh khắc ca khúc “Hello Vietnam” được cất lên đầy tự hào như một lời chào và lời cảm ơn đến khán giả, khép lại bữa yến tiệc đa giác quan trọn vẹn.

VietCharm Culture & Dining Show đã chính thức mở bán với hai hạng vé 1.600.000 đồng và 1.800.000 đồng, tùy chọn phục trang hóa thân 300.000 đồng/lượt. Show biểu diễn chính thức từ ngày 17/02/2026 tại Trung tâm Hội nghị Dinh Độc Lập (108 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM), trong hai khung giờ 12h00 - 13h30 và 19h00 - 20h30 mỗi ngày.