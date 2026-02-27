Cách Trung Quốc xóa nỗi lo hết pin cho người dùng xe điện

(VTC News) -

Trung Quốc đang tăng tốc phát triển hạ tầng sạc trên cao tốc nhằm xóa bỏ nỗi lo hết pin cho thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong bối cảnh dữ liệu di chuyển kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026 cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách người dân đi lại trên khắp cả nước.

Tài xế sạc xe điện tại một trạm sác trên cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Số liệu của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố tuần này cho thấy trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, lượng sạc xe điện trên các tuyến cao tốc tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Mức tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày cho sạc xe điện trên cao tốc tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng điện phục vụ sạc trong toàn bộ kỳ nghỉ đạt 149,77 triệu kWh, tức trung bình khoảng 16,64 triệu kWh/ngày.

Theo ông ông Liu Yongdong, Phó Tổng thư ký Hội đồng Điện lực Trung Quốc, sự gia tăng phản ánh mức độ hoàn thiện nhanh chóng của mạng lưới trạm sạc, hiện được xác định là hạ tầng trọng điểm nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và kích thích tiêu dùng trong nước này.

Để giải quyết “nỗi lo hết pin” và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, Trung Quốc nỗ lực rút ngắn thời gian chờ tại các trạm sạc dọc những hành lang cao tốc chính.

Trọng tâm chiến lược của nước này cũng chuyển sang phát triển mạnh công nghệ sạc nhanh công suất cao trong hệ sinh thái hạ tầng xe điện quy mô lớn.

Số liệu của Hội đồng Điện lực Trung Quốc cho thấy nhu cầu điện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm năm ngoái tăng 17% so với cùng kỳ, nhờ việc triển khai rộng rãi xe điện, trụ sạc và hạ tầng 5G.

Riêng điện năng tiêu thụ của mảng dịch vụ sạc và đổi pin xe điện tăng vọt 48,8% trong năm 2025.

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc, kết quả kỷ lục được ghi nhận thông qua nền tảng giám sát quốc gia bao phủ 53.300 trụ sạc trên cao tốc.

Lượng điện tiêu thụ lớn phản ánh niềm tin ngày càng cao của người lái xe Trung Quốc khi sử dụng ô tô điện cho các chuyến đi đường dài dịp Tết, lâu nay vốn gắn với xe động cơ đốt trong.

Xu hướng này cho thấy hạ tầng sạc được cải thiện đang tích cực thúc đẩy người dân lựa chọn xe điện cho các hành trình liên tỉnh, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Lượng điện tiêu thụ của mảng dịch vụ sạc và đổi pin xe ở Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2025. (Ảnh: Baidu)

Để duy trì đà tăng trưởng và chuẩn bị cho quy mô lượng xe điện dự báo lớn hơn đáng kể, chính phủ Trung Quốc đã ban hành chiến lược phát triển ba năm (2025 - 2027), đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực dịch vụ sạc vào năm 2027 bằng việc bổ sung 28 triệu điểm sạc mới trên toàn quốc.

Theo tài liệu của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố gần đây, tổng công suất hạ tầng sạc toàn quốc dự kiến vượt 300 triệu kW vào năm 2027, đáp ứng nhu cầu của hơn 80 triệu xe điện.

Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc sẽ mở rộng mạng lưới sạc nhanh tại nhiều bãi đỗ xe công cộng và tư nhân. Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai 1,6 triệu trạm sạc điện một chiều (DC) tại các đô thị vào năm 2027, bao gồm 100.000 trạm công suất cao.

Chiến lược cũng yêu cầu hiện đại hóa mạng lưới sạch cao tốc quốc gia, với việc lắp đặt hoặc nâng cấp 40.000 trạm sạc nhanh tại các khu dừng nghỉ, mỗi trạm có công suất tối thiểu 60 kW.

Việc củng cố mạng lưới sạc không chỉ nhằm tăng tính tiện lợi mà còn được xem là một đòn bẩy kinh tế vĩ mô.

Các tập đoàn điện lực nhà nước dự kiến rót hàng nghìn tỷ nhân dân tệ vào lĩnh vực điện trong 5 năm tới. Trong đó, Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cam kết đầu tư khoảng 4.000 tỷ nhân dân tệ (15,2 triệu tỷ đồng) vào tài sản cố định trong giai đoạn này, tăng 40% so với chu kỳ 5 năm trước.

“Lưới điện đang chuyển mình thành nền tảng thông minh, phải đáp ứng đồng thời nhu cầu năng lượng cao của các trung tâm dữ liệu AI và hàng triệu xe điện lưu thông trên đường”, Viện trưởng Lin Boqian của Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc (Đại học Hạ Môn), nhận định.

Ông nhấn mạnh: “Việc tăng cường kết hợp giữa trục lưới điện chính và các nhánh cao tốc hiện là yêu cầu chiến lược đối với thị trường điện quốc gia”.