Honda và hành trình đổi mới: Từ Insight đến công nghệ pin siêu mỏng

Từ chiếc Insight tiết kiệm nhiên liệu đến siêu xe NSX, từ VTEC trứ danh đến công nghệ pin siêu mỏng cho xe điện, Honda đã tạo ra hàng loạt dấu mốc kỹ thuật làm thay đổi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Văn hóa đổi mới là một phần không thể thiếu của Honda Motor Co kể từ khi hãng thành lập vào năm 1946. Thực tế, văn hóa này đã có từ sớm trước đó nhờ vào người sáng lập Soichiro Honda.

Ngay từ khi còn đi học, tài năng “giải quyết vấn đề” của Soichiro Honda đã sớm bộc lộ. Cậu bé Honda từng tự khắc con dấu của gia đình để đóng vào sổ liên lạc, chỉ để đảm bảo giáo viên tin rằng bố mẹ đã xem.

Bỏ học từ năm 15 tuổi, ông Honda làm thợ học việc tại xưởng Art Shokai, sau đó trở thành người quản lý chi nhánh và bắt đầu tự chế tạo các thiết bị hỗ trợ sửa xe.

Chiếc Honda S800 huyền thoại được sản xuất vào năm 1970. (Ảnh: Car Expert)

Ông từng nói: “Con người không nên làm việc bằng cách bò dưới gầm ô tô”. Câu nói ấy chính là tinh thần của Honda: Luôn sáng tạo để nâng chất lượng sống và chất lượng vận hành.

Từ cơ sở sản xuất vòng piston Tokai Sekai, nơi Honda sáng chế quy trình tự động hóa để bảo vệ nhóm lao động nữ trong Thế chiến 2, tinh thần sáng tạo đó đã trở thành DNA của Honda Motor - hãng xe máy lớn nhất thế giới từ 1959, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản từ năm 2001.

Honda Insight

Honda không phát minh ra công nghệ hybrid nhưng chính hãng là đơn vị đầu tiên đưa xe hybrid hiện đại vào thị trường châu Âu, Mỹ và Australia với mẫu Honda Insight năm 1999, ra mắt trước cả Toyota Prius ở nhiều khu vực.

Insight sử dụng động cơ xăng 1.0L, 3 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện 10 kW/49 Nm. Điều gây choáng hơn cả là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,8 L/100 km trên đường trường, cho phép xe chạy hơn 1.400 km chỉ với bình xăng 40 lít.

Chiếc Honda Insight 2000 với công nghệ hybrid vang bóng 1 thời. (Ảnh: Car Expert)

Để đạt con số phi thường này, Honda đã chế tạo Insight bằng nhôm, magie và nhựa, giúp trọng lượng chỉ 838 kg – nhẹ hơn cả nhiều xe hạng A ngày nay.

Với hệ số cản gió 0,25 Cd, Insight từng là mẫu xe thương mại khí động học tốt nhất thế giới.

25 năm sau, di sản đó vẫn hiện diện trong toàn bộ dải sản phẩm Honda thông qua hệ thống hybrid e:HEV, cho phép xe chuyển linh hoạt giữa mô-tơ điện và động cơ xăng tùy điều kiện vận hành, là sự “kết hợp tốt nhất của cả hai thế giới”.

Siêu xe Honda NSX

Thế hệ thứ hai của Honda NSX là minh chứng cho việc hybrid không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn nâng hiệu năng lên tầm mới.

Mẫu NSX mới sở hữu động cơ V6 3.5L tăng áp kép 373 kW/550 Nm, đặt giữa, kết hợp mô-tơ điện ở trục trước để tạo ra hệ dẫn động bốn bánh và khả năng điều khiển lực kéo độc lập cho từng bánh. Kết quả là độ bám đường và khả năng vào cua vượt trội.

Chiếc Honda NSX MkII là dòng xe thương mại đầu tiên sử dụng thân xe nhôm nguyên khối. (Ảnh: Car Expert)

Thế hệ đầu NSX (1990) cũng là một cuộc cách mạng. Đây là xe thương mại đầu tiên sử dụng thân xe nhôm nguyên khối, giúp xe nhẹ nhưng vẫn cứng vững sau khi tăng 50% độ cứng xoắn theo khuyến nghị của Ayrton Senna – huyền thoại F1 từng trực tiếp thử xe tại Suzuka.

Gordon Murray, cha đẻ siêu xe McLaren F1, từng thừa nhận: “Ngay khi lái NSX, mọi tiêu chuẩn tôi dùng để phát triển McLaren F1 cho Ferrari, Porsche, Lamborghini đều bị xóa bỏ".

VTEC – biểu tượng kỹ thuật của Honda

Một trong những phát minh quan trọng nhất của Honda là VTEC (Valve Timing Electronically Controlled) – công nghệ thay đổi thời điểm và độ mở van giúp động cơ vừa mạnh ở tua cao, vừa tiết kiệm ở tua thấp.

Động cơ đầu tiên sở hữu VTEC là B16A trên Integra XSi, tiếp theo là C30A trên NSX với tua máy lên tới 8.000 vòng/phút, công suất 201 kW và mô-men xoắn 284 Nm – ngang Ferrari 348 dù dung tích nhỏ hơn.

Đến nay, VTEC vẫn là “linh hồn” của nhiều động cơ Honda, kể cả bản hybrid và turbo.

Honda CVT, 4WS và HR-V

Honda là hãng phổ biến CVT cho số đông người dùng. Mẫu HR-V - chiếc SUV cỡ nhỏ từng tạo “cơn sốt” nhờ thiết kế thông minh và đa dụng.

Honda HR-V 3 cửa đời 2000 sở hữu hộp số 3 cấp. (Ảnh: Car Expert)

Năm 1987, Honda là hãng đầu tiên ra mắt hệ thống four-wheel steering (4WS) trên Prelude. Hệ thống cơ khí độc đáo giúp giảm bán kính quay vòng từ 10,6 m xuống 9,6 m, đồng thời tăng độ ổn định khi chạy tốc độ cao.

Honda Prelude Si 4WS 1989 có hệ thống lái 4 bánh thế hệ đầu tiên. (Ảnh: Car Expert)

Honda FCX Clarity - xe điện pin nhiên liệu hydrogen đầu tiên trên thị trường

Năm 2008, Honda tiếp tục tiên phong với FCX Clarity - chiếc xe chạy pin nhiên liệu hydro đầu tiên cho khách hàng cá nhân, chạy 400 km với thời gian nạp chỉ 5 phút.

Thế hệ sau nâng tầm hoạt động lên gần 600 km, chứng minh tính khả thi của công nghệ hydrogen.

Honda FCX Clarity 2011 là mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên dành cho khách hàng bán lẻ. (Ảnh: Car Expert)

Honda 0 Series – chương mới của ngành xe điện

Tiếp nối triết lý “bắt đầu từ số 0”, Honda ra mắt bộ đôi concept Honda 0 Saloon và Honda 0 SUV với cấu trúc pin siêu mỏng mật độ cao, giúp xe nhẹ hơn, linh hoạt hơn mà không giảm tầm hoạt động.

Theo Honda, pin mới có thể sạc từ 10 - 80% trong vòng gần 15 phút, kết hợp cùng mô-tơ điện nhỏ gọn và nhẹ hơn đáng kể.

Honda 0 Saloon và 0 SUV được trang bị bộ pin siêu mỏng, mật độ cao, được thiết kế để giảm đáng kể trọng lượng của xe điện. (Ảnh: Car Expert)