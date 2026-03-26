Giá xe máy điện VinFast Viper mới nhất tháng 3/2026 và chính sách ưu đãi

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Trong các dòng xe máy điện của Vinfast, VinFast Viper được đánh giá là mẫu xe máy điện đổi pin khuấy đảo giới văn phòng.

Giá xe máy điện Viper 39,9-45,5 triệu đồng.

Sức nóng của Viper không chỉ tới từ bài toán kinh tế tối ưu, mà còn bởi thiết kế phá cách và loạt trang bị xịn. Xe được trang bị động cơ điện công suất lên tới 3.000 W, cho phép đạt vận tốc tối đa đến 70 km/h và khả năng tăng tốc 0-50 km/h chỉ trong 15 giây.

Viper sở hữu nhiều ưu điểm: Đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, động cơ có khả năng chống nước vượt trội ở mức nước ngập sâu 0,5m trong thời gian 30 phút; Màn hình TFT hiện đại, đem tới độ phân giải và tương phản cao, giúp hiển thị thông số rõ ràng, sống động; Cốp xe rộng rãi, tối ưu không gian chứa pin và các vật dụng cần thiết; Sàn để chân rộng rãi và vị trí để chân sau tách rời, giúp tư thế ngồi thư thái và thoải mái; Hệ thống giảm xóc với giảm chấn thủy lực, hỗ trợ xe di chuyển êm ái trên nhiều địa hình.

Chiếc xe cũng được trang bị phanh đĩa trước, phanh cơ bánh sau đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Bên cạnh những điểm nhấn về vận hành, Viper còn được chú ý nhờ khả năng tiếp năng lượng nhanh và linh hoạt. Công nghệ đổi pin kết hợp cùng hệ sinh thái đang được hoàn thiện với 45.000 tủ đổi pin trên cả nước biến Viper trở thành mẫu xe đô thị hoàn hảo với khả năng di chuyển “không giới hạn”.

Tháng 3/2026, xe máy điện Viper cũng là dòng xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc – đổi pin.

Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy, 5% với chương trình thu xăng đổi điện.

Người mua Viper cũng được chính sách miễn phí đổi pin hơn 2 năm.

Cụ thể, VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/6/2028.

