Công nghệ 7/7: SK Hynix huy động 28 tỷ USD tại Mỹ nhờ bùng nổ AI

(VTC News) -

SK Hynix huy động 28 tỷ USD tại Mỹ

Tập đoàn chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc vừa khởi động đợt phát hành cổ phiếu tại Mỹ, dự kiến thu về 28,07 tỷ USD thông qua chứng chỉ lưu ký trên sàn Nasdaq. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất thế giới, nhằm tận dụng nhu cầu bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo (AI). Các quỹ đầu tư lớn như Baillie Gifford và Coatue Management đã bày tỏ quan tâm với tổng giá trị khoảng 7 tỷ USD.

Logo tập đoàn chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix. (Ảnh: SK Hynix)

Đợt niêm yết này được kỳ vọng giúp SK Hynix mở rộng tệp nhà đầu tư quốc tế, đồng thời thu hẹp khoảng cách định giá với đối thủ Mỹ Micron. Công ty sẽ dùng nguồn vốn để xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Hàn Quốc và mua thiết bị hiện đại từ ASML. Dù cổ phiếu giảm 3,4% trong phiên đầu tuần, SK Hynix vẫn tăng hơn 260% từ đầu năm, phản ánh sức hút mạnh mẽ của ngành chip nhớ trong kỷ nguyên AI.

Chính phủ Hàn Quốc cũng vừa công bố chiến lược công nghiệp trị giá 576 tỷ USD tập trung vào bán dẫn và AI, với SK Hynix và Samsung đóng vai trò chủ lực. Giới phân tích nhận định thương vụ này sẽ giúp SK Hynix dễ dàng tiếp cận dòng vốn toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế trong chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ.

Microsoft cắt giảm 4.800 nhân sự, Xbox chịu ảnh hưởng lớn

Microsoft vừa thông báo sa thải 4.800 nhân viên, trong đó nhiều vị trí thuộc mảng Xbox. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp game đối mặt với “khủng hoảng phần cứng” khi chi phí linh kiện tăng cao. Ngoài ra, Xbox dự kiến sẽ tiếp tục cắt thêm 1.600 việc làm trong năm tài chính mới.

Logo Xbox tại gian hàng Microsoft trong triển lãm E3 ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: AP)

Công ty cũng quyết định tách ra bốn studio phát triển game từng được mua lại, sau thương vụ trị giá 69 tỷ USD với Activision Blizzard gần ba năm trước. Dù kỳ vọng mở rộng danh mục và thúc đẩy dịch vụ game trực tuyến, chiến lược này chưa đủ để vượt lên trước các đối thủ như Sony và Nintendo.

Theo Microsoft, các vị trí bị cắt giảm không được thay thế bằng AI. Trước đó, hãng đưa ra gói nghỉ hưu tự nguyện cho 8.750 nhân viên, với hơn 30% chấp nhận. Đây là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm thích ứng với nhu cầu khách hàng thay đổi.

Nhà đầu tư AI chuyển hướng sang hyperscalers

Các chuyên gia của Morgan Stanley nhận định sự suy yếu gần đây của cổ phiếu bán dẫn Mỹ cho thấy thị trường đang mở rộng, với dòng vốn có thể chuyển sang nhóm “hyperscalers” - các công ty công nghệ đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu. Đây được xem là bước xoay vòng khi chu kỳ AI dịch chuyển khỏi chipmakers.

Các tập đoàn như Alphabet, Amazon và Meta đã chi hàng tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI, nhưng bằng chứng rõ ràng về lợi nhuận từ sản phẩm AI vẫn chưa xuất hiện. Trong khi chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 11% trong tháng 6, thì lại giảm hơn 11% trong hai tuần gần đây. Ngược lại, ETF Magnificent Seven - theo dõi bảy công ty công nghệ lớn nhất - đã phục hồi phần nào.

Morgan Stanley cho rằng việc thị trường giảm kỳ vọng tăng lãi suất của Fed cùng giá dầu hạ nhiệt cũng thúc đẩy sự dịch chuyển khỏi nhóm chip. Ngoài hyperscalers, cổ phiếu tiêu dùng, vận tải và công nghệ sinh học có thể hưởng lợi từ xu hướng này.