Công nghệ 23/6: Microsoft tự động tích hợp Copilot vào Windows 11

(VTC News) -

Microsoft sẽ tự động cài đặt Copilot trên Windows 11

Microsoft vừa thông báo sẽ tự động cài đặt ứng dụng Microsoft 365 Copilot trên các thiết bị Windows 11 có bộ ứng dụng Office trong vòng 30 ngày tới. Người dùng doanh nghiệp sẽ thấy Copilot xuất hiện mặc định, trừ khi quản trị viên chủ động "opt-out" để ngăn việc cài đặt.

Giao diện Windows 11 với biểu tượng Copilot xuất hiện trong ứng dụng Office. (Nguồn: Microsoft)

Động thái này diễn ra bất chấp những phản ứng trái chiều trước đó. Copilot sẽ được tích hợp sâu vào Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tính năng AI hỗ trợ năng suất. Tuy nhiên, nhiều quản trị viên lo ngại việc kiểm soát Copilot vẫn còn phức tạp, khi các tùy chọn tắt/bỏ chỉ nằm rải rác trong nhiều mục quản trị.

Microsoft khẳng định mục tiêu là "đơn giản hóa việc truy cập Copilot" và thúc đẩy người dùng khám phá công cụ AI. Dù vậy, tại khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), thay đổi này sẽ không áp dụng, phản ánh sự khác biệt về quy định dữ liệu và quyền riêng tư.

OpenAI hợp tác Getty Images

OpenAI vừa ký thỏa thuận với Getty Images, cho phép hình ảnh từ kho dữ liệu Getty xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của ChatGPT. Đây là bước đi quan trọng nhằm mang đến trải nghiệm trực quan và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Theo CEO Getty Images Craig Peters, nội dung hình ảnh chất lượng cao và có bản quyền sẽ giúp việc tìm kiếm bằng AI trở nên hữu ích và minh bạch hơn. Tuy nhiên, Getty khẳng định thỏa thuận này chỉ cho phép hiển thị hình ảnh, không dùng để huấn luyện ChatGPT.

Trước đó, Getty đã cấm tải lên hình ảnh do AI tạo ra vì lo ngại pháp lý. Các thỏa thuận với OpenAI và Perplexity AI cho thấy Getty đang tìm cách thích ứng với xu hướng AI, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hướng dẫn người dùng sử dụng hình ảnh hợp pháp.

RedMagic ra mắt Gaming Tablet 5 Pro cuối tháng 6

RedMagic vừa chính thức hé lộ Gaming Tablet 5 Pro, mẫu máy tính bảng chơi game mới sẽ ra mắt ngày 30/6. Thiết bị được quảng bá là "nhỏ nhưng mạnh mẽ", hướng đến cộng đồng eSports với thiết kế nổi bật gồm dải đèn LED phát sáng trên cụm camera và hai phiên bản màu trắng - đen.

Gaming Tablet 5 Pro với dải đèn LED phát sáng trên cụm camera. (Nguồn: Android Central)

Theo hình ảnh rò rỉ, Gaming Tablet 5 Pro sẽ trang bị chip Snapdragon hàng đầu của Qualcomm, hứa hẹn hiệu năng mạnh mẽ cho game thủ. Máy chỉ có một camera sau kèm đèn flash, mặt lưng tối giản với logo RedMagic. Điểm nhấn khác là công nghệ "water cooling" giúp giải quyết vấn đề tản nhiệt, vốn là thách thức lớn trên thiết bị di động.

RedMagic từng gây ấn tượng với mẫu Astra, sở hữu màn hình OLED 9 inch, RAM lên đến 24GB và dung lượng 1TB. Với Gaming Tablet 5 Pro, hãng tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc gaming tablet, mang đến lựa chọn mới cho game thủ yêu thích sự nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.