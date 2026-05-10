Công nghệ 10/5: Flagship Xperia 1 VIII khác biệt của Sony

Sony chuẩn bị ra mắt flagship Xperia 1 VIII

Sony chuẩn bị ra mắt flagship Xperia 1 VIII, một sản phẩm được đánh giá là "không hợp lý" nhưng vẫn đáng hoan nghênh. Dù thị phần smartphone của Sony đã suy giảm mạnh, hãng vẫn kiên trì với dòng Xperia, mang đến những lựa chọn khác biệt trong thị trường vốn đang bị lặp lại về thiết kế và tính năng.

Sony Xperia với thiết kế mặt trước và sau, giữ nét đặc trưng với camera mạnh mẽ và giao diện tinh gọn. (Nguồn: Pricepony)

Xperia 1 VIII dự kiến giữ lại những điểm đặc trưng như jack tai nghe 3.5mm, khe cắm microSD và cải tiến camera zoom quang học liên tục. Tuy nhiên, mức giá rò rỉ lên tới hơn 2.000 USD khiến sản phẩm khó cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra.

Dù khó đạt doanh số lớn, sự tồn tại của Xperia 1 VIII vẫn mang lại sự đa dạng cho thị trường smartphone. Nó nhắc nhở người dùng rằng vẫn có những hãng dám duy trì thiết kế và tính năng khác biệt, thay vì chạy theo xu hướng đồng nhất.

Google cho phép ẩn thanh tìm kiếm trên Pixel

Một bản teardown Android 17 QPR1 beta mới đây hé lộ rằng Google sắp bổ sung tùy chọn ẩn hoặc hiện thanh tìm kiếm trên màn hình chính của Pixel. Đây là tính năng được người dùng yêu cầu từ lâu, đặc biệt với những ai muốn giao diện gọn gàng hơn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm thay thế.

Trước đây, người dùng buộc phải cài launcher bên thứ ba để loại bỏ thanh tìm kiếm, nhưng điều này đồng nghĩa với việc mất đi nhiều tính năng đặc trưng của Pixel Launcher. Với bản cập nhật sắp tới, Google mang đến giải pháp chính thức, giúp người dùng tùy chỉnh dễ dàng mà không cần ứng dụng ngoài.

Động thái này nối tiếp việc Google cho phép ẩn widget "At a Glance" trong Android 17 beta, cho thấy hãng đang hướng đến trải nghiệm màn hình chính linh hoạt và cá nhân hóa hơn cho người dùng Pixel.