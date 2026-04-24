Samsung miễn phí nâng cấp AI cho Galaxy đời cũ

(VTC News) -

Trong nỗ lực phổ cập hóa trí tuệ nhân tạo (AI), Samsung xác nhận sẽ đưa các tính năng độc quyền của dòng flagship Galaxy S26 xuống các dòng máy cũ hơn thông qua bản cập nhật One UI 8.5.

Động thái khẳng định cam kết của gã khổng lồ Hàn Quốc trong việc mở rộng hệ sinh thái Galaxy AI tới hơn 100 triệu người dùng trên toàn cầu.

Dàn Galaxy S26 nhiều màu sắc được trưng bày tại sự kiện Samsung Unpacked 2026. (Nguồn: Engadget)

Những "vũ khí" AI mới trên One UI 8.5

Bản cập nhật nội bộ mới nhất của One UI 8.5 tiết lộ các dòng máy như Galaxy S24 và S25 sẽ sớm sở hữu bộ công cụ sáng tạo và hỗ trợ thông minh vốn chỉ dành cho "siêu phẩm" Galaxy S26. Các tính năng nổi bật bao gồm:

Xóa âm thanh nâng cao (Advanced Audio Eraser): Công nghệ này có khả năng tách và tối ưu hóa giọng nói, nhạc nền hoặc tiếng ồn ngay khi đang xem video. Người dùng có thể trực tiếp lọc bỏ tạp âm để nghe rõ hội thoại trên các ứng dụng như Netflix hay YouTube chỉ bằng một thao tác vuốt bảng điều khiển.

Creative Studio: Một trình chỉnh sửa ảnh AI tạo sinh (Generative AI) mạnh mẽ. Công cụ này cho phép biến những nét vẽ phác thảo thô sơ thành tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số hoặc thay đổi hoàn toàn phong cách của một bức ảnh có sẵn.

Sàng lọc cuộc gọi (Call Screening): Trợ lý AI sẽ thay mặt người dùng trả lời các cuộc gọi từ số lạ. Nội dung hội thoại được chuyển thành văn bản theo thời gian thực, giúp người dùng quyết định có nên nhấc máy hay không.

Hỗ trợ chụp ảnh (Photo Assist): Người dùng có thể chỉnh sửa trang phục, thêm hoặc xóa đối tượng trong ảnh chỉ bằng các câu lệnh văn bản đơn giản.Điểm nhấn quan trọng của One UI 8.5 là sự lột xác của Bixby.

Nhờ sự hợp tác với Perplexity AI, Bixby giờ đây có thể xử lý các yêu cầu phức tạp và hiểu sâu về cài đặt thiết bị. Thay vì mò mẫm trong menu, người dùng chỉ cần nói "tôi bị mỏi mắt", Bixby sẽ tự động kích hoạt chế độ Bảo vệ mắt. Các thao tác như chẩn đoán pin hay bật điểm phát sóng đều được thực hiện tức thời qua giọng nói.

Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ được trang bị những tính năng AI mới nhất từ ​​Galaxy S26. (Nguồn: Getty Images)

Danh sách thiết bị và lộ trình cập nhật

Dựa trên thông tin rò rỉ, bản cập nhật One UI 8.5 ổn định dự kiến sẽ được phát hành quốc tế vào khoảng ngày 4/5. Danh sách các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp bao gồm:

Dòng S: Galaxy S25 (bao gồm S25 FE), dòng Galaxy S24.

Dòng Fold/Flip: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6.

Các dòng máy năm 2023: Galaxy S23 Series, Z Fold 5, Z Flip 5 và Galaxy S23 FE.

Dòng tầm trung: Galaxy A36 5G (hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta).

Samsung không chỉ mang lại các tính năng AI mà còn tập trung khắc phục các lỗi tồn đọng như sự cố Bluetooth và lỗi màn hình đen khi có cuộc gọi đến.

Ngoài ra, tính năng Quick Share cập nhật còn cho phép chia sẻ tệp tin đa nền tảng với AirDrop của Apple, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Việc Samsung không giữ các tính năng AI làm "đặc quyền" cho dòng máy mới nhất là một chiến lược thông minh. Điều này không chỉ giữ chân người dùng trong hệ sinh thái Galaxy mà còn biến các thiết bị cũ trở nên mạnh mẽ và đáng giá hơn trong kỷ nguyên AI.