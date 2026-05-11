Xem trực tiếp bóng đá U17 nữ Việt Nam vs Australia ngày 11/5 trên kênh nào?

Trận đấu U17 nữ Việt Nam đối đầu U17 nữ Australia ở vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra lúc 14h ngày 11/5 (giờ Việt Nam) tại Trung Quốc, được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia.

Thông tin U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia

Tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng tứ kết ở vị trí nhì bảng A, xếp trên U17 nữ Thái Lan do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Ở vòng bảng, Việt Nam đã hòa 2-2 trước Thái Lan, thua 0-3 trước Trung Quốc và thắng Myanmar với tỷ số 2-1.

Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng nữ trẻ Việt Nam vượt qua vòng bảng. Đội quân của HLV Masahiko Okiyama cần duy trì tinh thần chiến đấu và tạo thêm bất ngờ nhằm cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự U17 World Cup nữ.

U17 nữ Việt Nam đối đầu U17 nữ Australia lúc 14h ngày 11/5 tại Trung Quốc. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, U17 nữ Australia khép lại vòng bảng với vị trí thứ hai tại bảng B. Đội bóng này lần lượt đánh bại Ấn Độ 2-0, chia điểm với Lebanon sau trận hòa 1-1 trước khi nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Nhật Bản.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2024, Australia đã giành chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số 2-1. Đội bóng trẻ xứ chuột túi cũng được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế về thể hình cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Ở trận đấu với Việt Nam, Australia sẽ tiếp tục đặt kỳ vọng vào tiền đạo Theodora Mouithys, người đã có hai pha lập công tại giải. Tuy nhiên, thầy trò HLV Masahiko Okiyama đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ để lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup nữ.

Trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận tứ kết sắp tới. Hà Vi chia sẻ ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã dành thời gian phân tích lối chơi của Australia thông qua các bài tập chiến thuật và xem băng hình phân tích chuyên môn nhằm có phương án đối phó phù hợp.

“Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành cơ hội dự World Cup”, cô khẳng định.