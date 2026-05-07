Công nghệ 7/5: Samsung tung One UI 8.5, Galaxy Ring 2 bị trì hoãn

Samsung chính thức phát hành One UI 8.5

Ngày 6/5, Samsung bắt đầu triển khai One UI 8.5 tại Hàn Quốc, sau đó sẽ mở rộng sang nhiều thị trường khác. Bản cập nhật này mang đến các tính năng Galaxy AI mới, tập trung vào nâng cao trải nghiệm giao tiếp và sáng tạo trên hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy S - dòng điện thoại cao cấp của Samsung. (Nguồn: Digital Trends)

Danh sách thiết bị được hỗ trợ khá rộng, bao gồm Galaxy S25, S25 FE, S24, S24 FE, Galaxy Z Fold7, Z Flip7, cùng các dòng Fold6, Flip6 và máy tính bảng Galaxy Tab S11, Tab S10. Người dùng sẽ nhận được nhiều cải tiến về giao diện, hiệu năng và các công cụ AI miễn phí đi kèm.

Samsung cho biết một số tính năng nâng cao hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba có thể tính phí tùy khu vực. Tuy nhiên, One UI 8.5 vẫn được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm đồng bộ và thông minh hơn cho người dùng Galaxy.

Galaxy Ring 2 lùi lịch ra mắt đến 2027

Samsung có thể sẽ không giới thiệu Galaxy Ring 2 trong năm 2026 như nhiều người kỳ vọng. Thay vào đó, thiết bị được cho là sẽ xuất hiện tại sự kiện Galaxy Unpacked đầu năm 2027. Nguyên nhân là hãng cần thêm thời gian để hoàn thiện công nghệ và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Dàn Galaxy S26 nhiều màu sắc được trưng bày tại sự kiện Samsung Unpacked 2026. (Nguồn: Engadget)

Các cải tiến được đồn đoán bao gồm cảm biến nhiệt độ chính xác hơn, theo dõi giấc ngủ nâng cao và khả năng mở rộng dữ liệu sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, Samsung đang nghiên cứu công nghệ pin "dream battery" dạng rắn, giúp tăng mật độ năng lượng và kéo dài thời lượng sử dụng.

Ngoài ra, Galaxy Ring 2 có thể sở hữu thiết kế mỏng nhẹ hơn, tối ưu bố trí linh kiện để mang lại sự thoải mái khi đeo. Tin đồn cũng nhắc lại khả năng theo dõi đường huyết không xâm lấn - công nghệ mà Samsung đã nghiên cứu nhiều năm.

Apple hé lộ bất ngờ tại WWDC 2026

Sự kiện WWDC 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/6, nơi Apple giới thiệu những cải tiến phần mềm lớn cho iPhone, Mac, iPad và Apple Watch. Điểm nhấn năm nay là iOS 27 và macOS 27, hứa hẹn mang đến trải nghiệm liền mạch hơn cùng nhiều tính năng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Sân khấu WWDC 2026 - nơi Apple hé lộ thế hệ công nghệ mới. (Nguồn: Getty Images)

Một trong những thay đổi được mong chờ nhất là Siri. Apple dự kiến nâng cấp trợ lý ảo này thành dạng chatbot thông minh, tích hợp sâu vào hệ điều hành. Người dùng có thể trò chuyện với Siri qua giao diện giống iMessage, lưu lại lịch sử hội thoại và tận dụng các công cụ viết nội dung bằng AI.

Ngoài phần mềm, tin đồn còn cho thấy khả năng Apple sẽ giới thiệu Mac mini hoặc Mac Studio dùng chip M5. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể khiến kế hoạch bị trì hoãn. Dù vậy, WWDC vẫn hứa hẹn là sự kiện công nghệ lớn, mở ra cái nhìn toàn cảnh về chiến lược AI của Apple.