Việc của cấp xã ngày càng tăng nhưng chính sách với công chức chưa tương xứng

(VTC News) -

Thực trạng trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề cập tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4, sáng 11/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nổi lên nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh đang tác động trực tiếp đời sống hằng ngày như giáo dục, y tế, phụ cấp của cán bộ cấp cơ sở, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, bạo hành trẻ em...

"Khối lượng công việc cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao, song chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chưa tương xứng", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có Quyết định 09 của Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét.

Bên cạnh đó, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể, cũng bị giảm phụ cấp.

Đặc biệt, với các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

"Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa còn hạn chế", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu thực tế.

Mức phụ cấp của đội ngũ này cũng rất thấp nên theo ông Nguyễn Doãn Anh, các ý kiến cũng đề nghị quan tâm hơn vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Cho ý kiến về chế độ, chính sách với cán bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ ông đã nghe nhiều ý kiến liên quan cán bộ tổ dân phố, khu dân cư.

Tới đây sẽ thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, theo ông Nguyễn Khắc Định, nhiều cán bộ lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất quan tâm nhưng đất nước còn nghèo, nên ngoài khoản chi của Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

"Anh em phấn khởi ghi nhận, nhưng nếu áp lực quá người ta cũng không thể nhiệt tình mãi được, họ còn phải lo cuộc sống", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh.

Cùng thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh thêm cử tri rất quan tâm chế độ, chính sách của cán bộ cấp cơ sở, cũng như điều kiện làm việc tại đây.

"Tôi đi vào trong Gia Lai, có những nơi 2 trụ sở giữa Đảng và chính quyền cách nhau 15km. Phương tiện thì cơ bản nhưng cơ sở vật chất còn khó khăn", ông Hoàng Duy Chinh nói.

Về khối lượng công việc, ông Hoàng Duy Chinh dẫn thực tế, mỗi xã có hai phòng làm việc, mỗi phòng làm việc của 7 sở, ngành khác nhau. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, cần sớm ổn định cơ sở vật chất cho công chức cấp xã với những địa bàn rộng như Tây Nguyên có diện tích rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, rất vất vả.