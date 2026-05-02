Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide sẽ tạo bước ngoặt cho điện thoại gập?

Samsung chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại thông minh màn hình gập Galaxy Z Fold 8, dự kiến sẽ được giới thiệu tại sự kiện Unpacked vào ngày 22/7 tới.

Dòng sản phẩm này bao gồm ba mẫu: Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Wide và Z Flip 8, tất cả đều được trang bị những cải tiến đáng kể về thiết kế, hiệu suất và tính năng.

Bên cạnh các mẫu điện thoại này, Samsung cũng sẽ giới thiệu một chiếc Galaxy Watch mới, nhằm nâng cao hệ sinh thái kết nối và củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới di động.

Thiết kế sáng tạo và màn hình hiển thị sống động

Galaxy Z Fold 8 Wide nổi bật với thiết kế độc đáo, tương tự như hộ chiếu. Điểm nhấn của sản phẩm này là màn hình mặt trước rộng hơn, giúp tăng cường khả năng sử dụng khi gập lại. Màn hình rộng hơn mang lại trải nghiệm mượt mà và tiện lợi cho các tác vụ hàng ngày như nhắn tin, duyệt web và tương tác nhanh.

Khi mở ra, Galaxy Z Fold 8 Wide sở hữu màn hình 7,6 inch gần như không viền, mang đến trải nghiệm sống động, lý tưởng cho đa nhiệm, xem phim trực tuyến và nâng cao năng suất làm việc.

Đặc biệt, Samsung đã tinh chỉnh tính thẩm mỹ của thiết bị bằng cách tích hợp camera selfie dạng đục lỗ nhỏ hơn ở cả màn hình ngoài và màn hình bên trong. Thiết kế này không chỉ đảm bảo màn hình hiển thị mượt mà, không bị gián đoạn mà còn duy trì khả năng chụp ảnh chất lượng cao.

Nâng cấp về thời lượng pin và sạc không dây

Hiệu năng pin là yếu tố quan trọng hàng đầu của bất kỳ thiết bị gập nào, và Samsung đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.

Dự kiến, Galaxy Z Fold 8 sẽ được trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh, trong khi mẫu Z Fold 8 Wide có thể sở hữu viên pin nhỏ hơn với dung lượng 4.900 mAh.

Cả hai mẫu điện thoại này đều được dự đoán sẽ hỗ trợ sạc không dây từ tính Qi2, một tính năng cải tiến giúp truyền tải năng lượng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Sự phát triển này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp sạc tiện lợi và không dây, đặc biệt phù hợp với những người dùng có lối sống năng động và thường xuyên di chuyển.

Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến này, Samsung không chỉ mang đến sự đổi mới cho các thiết bị gập mà còn đảm bảo tính thực tiễn cho việc sử dụng hàng ngày.

Máy ảnh nâng cao dành cho những người đam mê nhiếp ảnh

Dòng Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của những người đam mê nhiếp ảnh nhờ vào hệ thống camera được nâng cấp đáng kể.

Đặc biệt, camera sau với độ phân giải 200 megapixel được kỳ vọng sẽ mang lại độ chi tiết và rõ nét vượt trội, cho phép người dùng chụp ảnh và quay video với chất lượng chuyên nghiệp.

Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với những ai sử dụng điện thoại thông minh cho các dự án sáng tạo hoặc nội dung chất lượng cao.

Bên cạnh đó, camera selfie cũng được cải tiến, hứa hẹn mang đến những bức ảnh sắc nét và sống động hơn, nâng cao chất lượng cho các cuộc gọi video và ảnh tự chụp.

Những nâng cấp này không chỉ giúp Galaxy Z Fold 8 trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người ưu tiên chất lượng hình ảnh trên điện thoại thông minh, mà còn củng cố danh tiếng xuất sắc của Samsung trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Hiệu năng mạnh mẽ với bộ vi xử lý thế hệ mới

Galaxy Z Fold 8 và Z Fold 8 Wide được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset này hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cho các ứng dụng yêu cầu cao, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà, trải nghiệm chơi game trơn tru và năng suất làm việc hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng tìm kiếm thiết bị hiệu suất cao.

Trong khi đó, mẫu Z Flip 8 có khả năng sẽ được trang bị chipset Exynos 2600 do Samsung phát triển, được sản xuất trên quy trình công nghệ 2nm tiên tiến.

Công nghệ này không chỉ cải thiện hiệu quả năng lượng mà còn tăng tốc độ xử lý, giúp Z Flip 8 trở thành một đối thủ mạnh mẽ trên thị trường điện thoại gập.

Với việc trang bị các chipset thế hệ tiếp theo cho các sản phẩm của mình, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc mở rộng khả năng của điện thoại thông minh màn hình gập.

Lợi thế cạnh tranh trên thị trường sản phẩm gấp gọn

Các thiết bị gập mới nhất của Samsung được thiết kế để củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trên thị trường điện thoại gập.

Với màn hình gần như không viền, hệ thống camera tiên tiến và sạc không dây đột phá, dòng Galaxy Z Fold 8 mang đến lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Samsung đã thiết lập tiêu chuẩn cao cho công nghệ di động, thu hút nhiều đối tượng người dùng từ những người đam mê công nghệ đến người tiêu dùng thông thường.