Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường tại DN xăng dầu trước và sau tăng giá

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc gửi tới Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã khiến giá dầu thô thế giới tăng đột biến. Điều này kéo theo giá xăng dầu trong nước biến động mạnh, đặc biệt trong tháng 3/2026 với 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, cần được theo dõi, phân tích để kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật liên quan.

Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế ghi nhận một số dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, số lượng hàng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có biến động mạnh, cá biệt có doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các nghị định liên quan, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho trước và sau thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý trực tiếp để kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1/2026 đến hết tháng 3/2026.

Cơ quan thuế yêu cầu tập trung kiểm tra lượng xăng dầu bán ra của doanh nghiệp trong các ngày trước, trong và sau ngày Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây là những thời điểm sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn so với các ngày khác.

Trong đó, cần kiểm tra số lượng hóa đơn điện tử xuất trong ngày, đặc biệt là các hóa đơn có sản lượng lớn; đối chiếu sổ sách kế toán bán hàng với hóa đơn đã phát hành và hàng hóa thực tế xuất kho; kiểm tra sổ sách xuất, nhập, tồn kho theo ngày hoặc ca bán hàng để xác định chính xác khối lượng tồn kho tại thời điểm điều chỉnh giá.

Đồng thời, kiểm tra chứng từ, thủ tục xuất - nhập hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đối với các khách hàng mua số lượng lớn bất thường, cần kiểm tra phương tiện vận chuyển, kho chứa, hợp đồng mua bán, điều kiện và thời gian giao nhận hàng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi khi giá biến động; lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; gian lận về giá, chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị có quan hệ liên kết; không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ… thì xử lý nghiêm theo quy định hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Cục Thuế cho biết đã chuyển toàn bộ thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích sơ bộ cho các đơn vị để triển khai đồng bộ, thống nhất. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 4/2026. Trường hợp không thể kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo rõ lý do.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo về Cục Thuế, bao gồm số thuế truy thu, tiền phạt, đánh giá hành vi vi phạm phổ biến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.