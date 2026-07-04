Chuyên gia tuyển sinh bày cách xếp nguyện vọng vào Đại học

(VTC News) -

Tại “Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026” ở Hà Nội sáng nay 4/7, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi liệu nên xếp nguyện vọng “an toàn” lên trước để tăng cơ hội trúng tuyển.

Giải đáp câu hỏi này, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho biết nhiều phụ huynh đang nhầm lẫn giữa quy chế tuyển sinh đại học với tuyển sinh vào lớp 10.

Theo bà Hiền, trong tuyển sinh đại học, các nguyện vọng đăng ký vào cùng một ngành, cùng một trường đều được xét bình đẳng. Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động xét từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng cuối. Khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng xét tại nguyện vọng đó.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Điều này đồng nghĩa, việc đặt một ngành yêu thích ở nguyện vọng đầu không làm giảm cơ hội trúng tuyển so với việc xếp ngành đó ở các nguyện vọng sau. Vì vậy, bà Hiền khuyên “thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự mong muốn, thay vì dự đoán khả năng đỗ”.

“Biết đâu phần thưởng sẽ dành cho người dũng cảm. Nguyện vọng tưởng chừng khó lại là nguyện vọng đỗ nếu được ưu tiên xếp cao hơn”, bà tư vấn thêm.

Trả lời câu hỏi của một phụ huynh đến từ Lâm Đồng, PGS.TS Vũ Thị Hiền cho biết sinh viên theo học tại cơ sở Quảng Ninh của Trường Đại học Ngoại thương vẫn có cơ hội học tập tại các cơ sở khác của trường.

Cụ thể, sinh viên có thể đăng ký học một học kỳ tại trụ sở chính ở Hà Nội hoặc cơ sở TPHCM nếu đáp ứng kế hoạch đào tạo. Ngoài ra, với mạng lưới hơn 100 trường đại học đối tác trên thế giới, sinh viên ở tất cả các cơ sở đều có thể tham gia các chương trình trao đổi quốc tế nếu đáp ứng điều kiện của từng chương trình.

Có được bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ sau thời hạn?

Vấn đề bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và thí sinh. Việc có được bổ sung chứng chỉ sau thời hạn hay không phụ thuộc vào quy định của từng trường. Một số trường vẫn mở hệ thống để tiếp nhận và xác thực chứng chỉ, trong khi nhiều trường sẽ không tiếp nhận sau thời hạn quy định.

Đối với Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm 2026 trường tiếp tục áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm SAT theo đề án tuyển sinh.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên và các chứng chỉ tương đương được quy đổi thành điểm cộng khuyến khích từ 0,75 đến tối đa 1,5 điểm, tùy theo mức điểm. Điểm SAT cũng được quy đổi theo quy định của trường. Tuy nhiên, ông Tùng nhấn mạnh: “Nếu thí sinh chưa cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ hoặc thông tin ưu tiên đúng thời hạn quy định thì sẽ không được bổ sung trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng”.

Các chuyên gia lưu ý, nếu một trường tiếp tục mở hệ thống tiếp nhận chứng chỉ sau thời hạn, thông tin sẽ được công bố công khai và áp dụng bình đẳng với tất cả thí sinh. Do đó, thí sinh cần theo dõi sát đề án tuyển sinh và các mốc thời gian của từng trường để không ảnh hưởng đến quyền lợi.

Học cao đẳng vẫn rộng cửa việc làm

Cũng tại chương trình, TS. Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho biết học cao đẳng không đồng nghĩa với ít cơ hội việc làm hơn đại học. Theo ông, chương trình đào tạo cao đẳng dành khoảng 70% thời lượng cho thực hành và 30% cho lý thuyết ứng dụng, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường sản xuất và tích lũy kỹ năng nghề nghiệp.

Ông cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao đẳng hiện vẫn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sản xuất. Nhiều trường hiện hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để phần lớn sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Các chuyên gia cũng lưu ý, dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức.