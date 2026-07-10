Chuyên gia cảnh báo: Không điều chỉnh cách dùng điện, hóa đơn sẽ còn tăng

(VTC News) -

Nhiều ngày nay, dư luận xôn xao về hóa đơn điện tăng cao đột biến. Theo chuyên gia, ngoài những sự cố bất ngờ phát sinh thì nguyên nhân chính là do phần lớn người dân dùng điện chưa hợp lý, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan diễn ra.

Chuyên gia cảnh báo nếu người dân không điều chỉnh cách dùng điện, hóa đơn sẽ còn tăng. (Ảnh minh họa: EVN).

Thói quen sử dụng điện quyết định hóa đơn

TS. Ngô Tuấn Kiệt, chuyên gia năng lượng, nêu quan điểm, việc tiền điện tăng cao vào mùa hè với thời tiết nắng nóng là chuyện bình thường vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân vẫn nghĩ đơn thuần rằng số lượng vật dụng tiêu tốn điện ở trong nhà vẫn như vậy, nhưng thực ra thời gian sẽ kéo dài hơn, hoạt động cùng một lúc và chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Ví dụ điều hòa sử dụng như mọi ngày nhưng khi thời tiết ngoài trời nắng nóng hơn thì sẽ “ngốn” nhiều điện năng hơn.

Vì thế theo ông Kiệt, việc số lượng kWh điện tăng 30-40% là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu tăng đến 100 - 200% thì người dân có thể nghĩ đến các nguyên nhân khác như rò rỉ điện hay đường dây đã cũ, bị chập hoặc vật dụng trong nhà phát sinh, không đảm bảo chất lượng gây tốn điện…

“Người tiêu dùng cần tìm hiểu nguyên nhân từ đâu, đặc biệt có thể nhờ nhân viên điện lực kiểm tra, rà soát xem công tơ có hoạt động bình thường hay không, vì bộ phận này nằm ở bên ngoài, lại không được người dân quan sát thường xuyên”, ông Kiệt nói.

Tuy nhiên, ông Kiệt nhấn mạnh, trước hết là người tiêu dùng nên xem lại cách sử dụng điện của chính gia đình mình xem đã thực sự tiết kiệm chưa, dùng có hợp lý không. Theo ông, thói quen của người dân là yếu tố quan trọng nhất để quyết định hóa đơn điện, nếu không tiết kiệm, siết chặt thì sẽ không thể giảm được tiền điện, thậm chí góp phần đẩy tăng cao vào mùa hè nắng nóng.

Để tiết kiệm điện, ông Kiệt khuyến cáo không nên sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn trong cùng một thời điểm như điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh... Điều này không chỉ làm quá tải đường dây, dễ dẫn đến chập cháy mà còn làm sản lượng điện tăng vọt bất thường.

Thói quen của người dân là yếu tố quan trọng nhất để quyết định hóa đơn điện, nếu không tiết kiệm, siết chặt thì sẽ không thể giảm được tiền điện TS. Ngô Tuấn Kiệt

Trong khi đó, chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình khuyến cáo người tiêu dùng nếu không điều chỉnh thời gian, hành vi, thói quen sử dụng điện thì số tiền phải nộp nguy cơ còn tăng lên hơn nhiều. Lý do là vì hiện đây là cách tính giá lũy tiến theo bậc thang. Còn nếu ngành điện được phép tính giá theo giờ cao điểm thì hóa đơn tiền điện có thể sẽ khác.

“Khung giờ từ 17h30-22h là thời điểm các gia đình xum họp, sinh hoạt buổi tối sau một ngày đi làm về. Vì thế lượng điện tiêu thụ chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nếu đây được coi là giờ cao điểm để áp giá điện cho các hộ gia đình thì tiền điện sẽ thay đổi.

Do đó, người dân cần nhanh chóng thay đổi hành vi tiêu dùng điện từ những việc làm đơn giản nhưng rất có hiệu quả như: hạn chế bật bình tắm nóng lạnh khi trời nắng, không sử dụng quá nhiều điều hòa, bếp từ trong cùng một thời điểm, tắt những vật dụng không cần thiết…Có như thế thì mới hình thành thói quen tiết kiệm và kiểm soát được hóa đơn điện cho gia đình mình”, chuyên gia Đào Nhật Đình nói.

Người dân nên sử dụng công cụ theo dõi điện năng hằng ngày để điều chỉnh thói quen sử dụng điện hiệu quả hơn.

Hàng loạt thói quen gây tốn điện

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện EVN Hà Nội cho biết, trong mùa hè, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường hoạt động với tần suất lớn hơn. Nếu không được sử dụng hợp lý hoặc bảo dưỡng định kỳ, mức tiêu thụ điện có thể tăng đáng kể, kéo theo chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình cũng tăng lên.

Không ít khách hàng cho biết hóa đơn tiền điện mùa hè thường cao hơn so với các tháng trước từ 20-40% nhưng lại không để ý đến thói quen sử dụng điều hòa liên tục, đóng kín phòng nhưng ít vệ sinh thiết bị hoặc vận hành nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc.

Theo khuyến cáo của EVNHANOI, để tránh tình trạng hóa đơn tăng đột biến, khách hàng nên rà soát lại toàn bộ hệ thống và thiết bị điện trong gia đình, nhất là các thiết bị làm mát. Trong đó, điều hòa là thiết bị cần được ưu tiên kiểm tra. Việc vệ sinh màng lọc, kiểm tra gas, bảo dưỡng dàn nóng - dàn lạnh định kỳ không chỉ giúp máy vận hành ổn định mà còn có thể tiết kiệm từ 5-15% điện năng tiêu thụ.

Ông Vũ Thế Thắng - Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI nói: “Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ buổi trưa và tối. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện như cài đặt điều hòa hợp lý, vệ sinh thiết bị định kỳ hay hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn cũng có thể giúp khách hàng tiết giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng”.

Người dân cũng chỉ nên sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt gió để vừa đảm bảo làm mát, vừa tiết kiệm điện. Cùng với đó những hành động đơn giản nhưng thiết thực như tắt các thiết bị khi không sử dụng, tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, tắt nguồn điện chờ (Rút phích cắm khi không sử dụng)..

Nguồn: EVN.

Theo ông Thắng, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện trong những ngày nắng nóng cực đoan.

“Mỗi kWh điện được tiết kiệm không chỉ là khoản chi phí giảm xuống trong hóa đơn của khách hàng, mà còn là sự chung tay cùng ngành điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, nói về thực trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến tại nhiều địa phương, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 5 và 6, miền Bắc liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài. Phụ tải hệ thống điện nhiều ngày duy trì trên 20.000 MW và liên tục lập nhiều kỷ lục mới, cao nhất đạt 21.142 MW vào ngày 24/6. Sản lượng điện ngày cao nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6.

Mỗi kWh điện được tiết kiệm không chỉ là khoản chi phí giảm xuống trong hóa đơn của khách hàng mà còn là sự chung tay cùng ngành điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định Ông Vũ Thế Thắng - Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI

Điều này chứng tỏ nhu cầu sử dụng điện trên toàn khu vực tăng rất cao trong thời gian nắng nóng. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè nên thời gian sinh hoạt tại gia đình nhiều hơn, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, các thiết bị gia dụng và nấu nướng tăng so với nhiều tháng trước

EVNNPC cho biết, đã chủ động cảnh báo người dân từ trước mùa nắng nóng nhằm hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm và giải thích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hóa đơn điện. “Trường hợp khách hàng vẫn còn băn khoăn hoặc có đề nghị kiểm tra, yêu cầu sẽ được chuyển tới đơn vị điện lực quản lý để kiểm tra hệ thống đo đếm, chỉ số công tơ và xác minh thực tế. EVNNPC khẳng định mọi kiến nghị đều được tiếp nhận và xử lý trên cơ sở dữ liệu sử dụng điện thực tế của khách hàng”, đại diện EVNNPC nhấn mạnh.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cũng lý giải, giá điện sinh hoạt hiện nay đang được áp dụng theo biểu giá bán lẻ lũy tiến từng bậc. Do đó khi mức tiêu thụ điện tăng lên, người sử dụng sẽ phải trả mức giá cao hơn, đặc biệt là giá điện ở bậc 4 và bậc 5.

“Người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để hạn chế lượng điện tiêu thụ ở các bậc giá cao, từ đó giảm chi phí tiền điện hàng tháng”, ông Hùng khuyến cáo.