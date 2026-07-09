Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai tại Trung Quốc

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 9/7 về việc này cũng như thông tin công tác bảo hộ công dân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

“Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Chúng tôi khuyến cáo công dân có bất cứ vấn đề gì có thể gọi điện đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc”, Người phát ngôn thông tin.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy thiệt hại sau khi mưa lớn từ bão Maysak gây vỡ đập tại Hành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngay sau các vụ thiên tai này, ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, và trước đó cũng gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

“Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi đến Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây, những lời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn thiệt hại do thiên tai vừa gây ra”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.