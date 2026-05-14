U17 Việt Nam giành quyền dự World Cup, VFF thưởng tiền tỷ

(VTC News) -

Video: U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành quyền dự World Cup.

Đội tuyển U17 Việt Nam nhận được số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chiến tích giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Thậm chí, nếu gây bất ngờ trước U17 Australia ở vòng tứ kết để tiến xa hơn tại giải U17 châu Á 2026 số tiền thưởng của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ tăng lên.

Ở giải đấu năm nay, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội thi đấu ấn tượng. Trong ngày ra quân, U17 Việt Nam thắng Yemen với tỉ số tối thiểu 1-0. Sang trận đấu gặp Hàn Quốc, U17 Việt Nam dẫn trước đối thủ cho đến phút 84 trước khi thua 4 bàn chỉ trong gần 10 phút.

U17 Việt Nam được VFF thưởng khoản tiền lớn.

Đến cuộc đọ sức với UAE, U17 Việt Nam thua ngay ở giây thứ 16. Nhưng nỗ lực không biết mệt mỏi giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực có bàn thắng san bằng tỉ số trận đấu ở phút 41 sau cú đá phạt đẹp mắt. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ bằng các pha lập công của Minh Thủy và Mạnh Cường.

Giữ vững kết quả 3-2 trong phần còn lại của trận đấu, U17 Việt Nam chính thức giành vé dự World Cup bằng ngôi đầu bảng C.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland cho biết: "Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này. Tôi đã cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm mình có để các em hiểu được sự khốc liệt của đấu trường châu lục.

Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tôi thực sự tự hào về các học trò; các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng".

U17 Việt Nam sẽ tham dự FIFA U17 World Cup 2026 từ ngày 19/11.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.